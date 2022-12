No respetó las reglas, dio datos del exterior y será expulsada de la casa: el escándalo de Juliana en Gran Hermano

Hace pocos días, el repechaje de jugadores de Gran Hermano 2022 dio como ganadora a Juliana. La joven de Venado Tuerto fue la que más votos recibió por sus ex compañeros desde adentro de la casa y reingresó para la alegría de Maximiliano, su pareja, quien la extrañaba demasiado en todos los sentidos. Claro que su vuelta al reality ya generó un escándalo y en las próximas horas podría ser expulsada.

Es que la única consigna que Juliana debía cumplir era no brindar datos del “afuera” al resto de los competidores. Era algo muy simple. Pero no lo pudo cumplir. Primero le dio datos a uno, luego a otro y más tarde a otro. Por ese motivo, la producción de Gran Hermano le dio una dura y triple sanción: no podrá participar de la próxima prueba semanal de liderazgo, tampoco podrá votar en la próxima gala de nominación, y va a placa directo.

Pero a ella nada le importa y ya corrió todos los límites. La primera vez que habló fue Nacho, a quien le dijo ni bien lo abrazó: "Morita dice que te ama y que te extraña". Más tarde, le contó a su novio todos los detalles sobre la votación que la hizo regresar a la casa más famosa del país. Y puntualmente se refirió a lo que hizo Coti, al saber que la otra candidata a ingresar es Daniela, su actual enemiga.

Sobre eso, Juliana le dijo a Maxi que al público no le cae muy bien la jugada que había armado Coti. También dio detalles sobre la trasmisión. "Pluto es 24 / 7. Literal. Ogual yo por ejemplo también me suelo bañar desnuda o a veces en bombacha y después me la saco para lavarla, que es la misma miércoles, pero no te enfocan en pelotas", le dijo a Camila sobre la cámara en la ducha.

En tanto, cuando Julieta le preguntó si el público podía elegir qué cámara ver en dicho canal, Juliena le contestó que no. Aunque omitió decirle que la trasmisión se suele cortar con frecuencia. Cuando Maxi le preguntó si podía decir eso en la casa, ella le respondió: “Calucul que sí”. La verdad que no. Y tras ser sancionada, no se detuvo.

En una charla con Romina, Juliana recordó una pelea que habían tenido por una remera y le dijo: “Lo charlamos afuera, por eso no te puedo contar mucho. Colmo que no me la quisieron hacer a mí, pero en ese momento no me dijeron que tenía razón”. Y la ex diputada hizo la siguiente conjetura: “Claro, querían mufarme a mí”.

Entonces, Juliana siguió: “No sé como había sido, pero eran todas cosas que nos dejaban a nosotras cruzadas”. De esa manera, se reconciliaron las morochas. Es que la novia de Maxi sabe que Romina es muy querida por el público y quiere acercarse a ella. Entnces le dijo: “Después verlo todo es muy loco. No inventé lo del pantalón, pasó”.

Entonces, mientras Romina hilvanaba los datos que le tiraba su compañera, Gran Hermano interrumpió la charla y les dijo: “Juliana: recuerden que está prohibido hablar del afuera. Gracias”. Ambas negaron estar haciendo eso, aunque era falso. Lo cierto es que, por estas horas, la producción ya tendría confirmada su expulsión. Después de eso, entraría Daniela en su lugar, por ser la otra más votada. Y otros dos participantes votados por el público.