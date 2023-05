"No saben manejarse": Cristian U criticó a las mellizas Lattanzio y dijo que a él también le fallaron

Las gemelas Lattanzio vienen de mal en peor. Desde que Camila salió de Gran Hermano y que terminó el reality, ni ella ni Florencia vienen llevando bien su fama y cada vez suman nuevas voces críticas en su contra a partir de actitudes que tienen con colegas y emprendedores con los que tienen canjes. Ahora el que se sumó a criticarlas es Cristian U, el quinto ganador de la historia del formato en la Argentina y uno de sus jugadores más recordados.

"Me caen super bien las chicas. Les tomé cariño porque son auténticas. Pero bueno, perdón mellicitas, gemelas, pero en esta estoy con los emprendedores", confirmó el ex GH, ante la pregunta de un móvil de Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri que se emite por Magazine.

Allí Cristian detalló que la principal razón de su postura es que a él le pasó algo muy similar. "Me sucedió que les pedí un favor, me dijeron que sí. Era para hacer un posteo de mi nueva tema de electrónica. Me dijeron 'olvidate, ya lo hago', y nunca lo hicieron", aseguró el ex GH, respaldando las últimas críticas en contra de las Lattanzio.

Es que si bien la edición del reality que finalizó hace menos de dos meses, catapultó a la fama a muchas personas, entre ellas a Camila y en parte también a su hermana Florencia, arquera del fútbol femenino profesional de Independiente y también esporádica visitante del programa en aquella semana donde cinco familiares fueron a ser parte del show. Aunque en las últimas semanas todo pareció empeorar e irse cuesta abajo.

Primero fue el cumpleaños fallido al que fallaron la gran mayoría de los colegas con los que compartió su estadía en la casa más famosa del país, un contraste absoluto de lo que vivió el otro ingresado a GH a meses de su inicio, Ariel Ansaldo, quien tuvo un festejo más que exitoso al que fueron casi todos los hermanitos y hermanitas, además de otras figuras populares como L-Gante y el actor Brian Buley.

Luego de eso explotaron las críticas en su contra cuando días atrás se viralizó la denuncia que hizo en redes sociales una emprendedora que confecciona ropa para mascotas bajo la firma My Little Pet. Según esta mujer, Florencia le pidió ropa para Thor, el cerdito de su hermana, a cambio de publicar las fotos en su Intagram "en las historias y todo". Ella accedió, hizo seis modelos y se los llevó a su domicilio, justo para cuando la otra Lattanzio había salido del programa de Telefe.

"Preparamos todo a medida y con mucho esfuerzo, ya que es un emprendimiento que empezó hace poco y es todo esfuerzo", confesó la dueña. Luego también lo habló con la mismísima Camila quien prometió una y otra vez que lo haría y hasta prometió realizar un book de fotos con el que nunca cumplió.

"Pasaba el tiempo y no tenía historias ni novedades sobre el book, mucho después de que haya terminado el programa y las historias ya no tendrían la misma repercusión. Entonces les propuse contratar una fotógrafa, haciéndome cargo de los gastos y encontrarnos para hacerlo (hasta incluso me ofrecí a buscarlas para que puedan asistir)", contó la emprendedora en sus historias.

"Les propuse ir a Luján, me dijeron que sí, junto con la fotógrafa organizamos varias ideas, se lo propuse y le gustó. Organicé todo para el sábado 29 (ya que era la fecha en la que me dijeron que podían realizarlo", detalló. Pero las Lattanzio nunca fueron. "Estuvimos esperando a que llegaran y ellas no contestaban llamadas ni mensajes. Todas esas horas de espera se las tuve que abonar a la fotógrafa de mi bolsillo y tuve que dejar de asistir a una clase de la universdad por esto", se lamentó la dueña de My Litte Pet.

Luego de eso, la emprendedora denunció que Camila la arrobó en otras publicaciones viejas donde no lo había hecho. Pero ya era demasiado tarde y estaba muy lejos de lo pactado. La fama llega rápido con los realitys exitosos. También puede hacerlo la infamia, y más si no se cumplen los compromisos.