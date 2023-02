"No se habla de eso": Julieta habló del accidente de "Caramelo" en la pileta y Nacho la calló

Los rumores acerca de fraude en Gran Hermano, amparados en sucesivas denuncias de los televidentes en las redes sociales, son la principal razón por la cual existen dudas y sospechas sobre lo que le ocurrió realmente a "Caramelo", uno de los dos perros que ingresaron hace algunas semanas al juego para alegrar a los hermanitos y las hermanitas que siguen en juego.

Durante la noche del lunes, mientras los jugadores disfrutaban los recientes ingresos de sus familiares, el conductor Diego Poggi, quien transmite el streaming que se hace por Twitch durante las madrugadas, avisó a la producción de Kuarzo que el can de color canela estaba en la pileta de la casa, algo que además comprobó Camila Lattanzio, quien estaba en el jardín. Esto motivó que se vean imágenes que generaron preocupación respecto a la salud de la mascota, y lo que es peor aún, que se desconfíe sobre si realmente Caramelo no salió lastimado, ya que luego de eso, se decidió que los dos perros no continúen dentro de la casa más famosa del país.

Las diferentes campañas acerca de que el programa está "arreglado" y "guionado" fueron fundamentales para que muchos de los usuarios fanáticos del exitoso ciclo en las redes sociales, hoy elijan desconfiar acerca de la respuesta comprobable de Telefe, que a través de Poggi, a la 1:44 del mismo stream, mostró que ambos perritos se encontraban en plenas condiciones y jugando entre ellos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Aunque también existen otras cuestiones que hacen que esas sospechas se incrementen y le den lugar a nuevas teorías conspirativas -muy de moda en la actual edición del reality- que aseguran que el destino de las dos mascotas fue más oscuro del que le quieren contar al público. El breve diálogo entre Julieta, Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente y Lucila Belén "la Tora" Villar, que pudo verse la noche del martes, cuando estaban los tres en sus camas en el cuarto, fue uno de los elementos de los cuales se agarraron los detractores del contenido del programa, para asegurar que el destino de las dos mascotas no es el que se oficializó en Gran Hermano.

"Chicos, ¡cómo se cayó Caramelo!", expresó Juli, quien fue interrumpida enseguida por un "shhhhh" de Nacho seguido de un: "¡No se habla de eso!", el cual fue rematado por la Tora y un "no se habla más". Lo que es un hecho es que Caramelo está bien.

Poggi lo mostró durante los streamings nocturnos antes de que Kuarzo decidiera retirarlos del programa y aclaró: "Son la 1:44. Para que se queden todos tranquilos, ahí está Caramelo, no le pasó nada, pisó solamente el escaloncito donde está el agua, ahí lo está levantando Romi. Prueba de vida del gordito. Igual tranquilos, hay veterinarios, está recuidado, están todas las cámaras, están todos los productores, está todo el mundo mirando, se abalanzan para que les perres estén bien. Están perfectos".

Los constantes cortes en la emisión del programa durante la transmisión de Pluto TV, son la principal mezcla con la que los televidentes construyen sus conspiraciones. Estas interrupciones se dan a cada rato y en momentos claves o a punto de que se digan cosas que no deberían decirse o que parecen secretas o prohibidas.

Así fue que el público se enteró de "el Gran Primo", el psicólogo del turno noche de nombre de pila Juan, que atiende y da información a los jugadores respecto a la elaboración de la placa y otras intervenciones que se hicieron públicas luego de que saliera a la luz su participación y el apodo ganado entre los jugadores.

Una de las últimas escenas que se viralizó en las redes con la que los espectadores aseguran que está todo arreglado y que no quieren que se sepa porque se perdería la magia, se vivió en la tarde del martes, cuando Romina Uhrig le contaba a su sobrino y ahijado Fabián Herrera, sobre la decisión de salvar a Juli de la placa que dejó afuera a su amiga Daniela Celis.

"Lo que pasa es que a mí me dio miedo esto: yo la estaba por salvar a Dani y la iba a dejar a Juli. ¿Pero qué pasa? A mí me llama Gran Primo y me dice...", contó Romina antes de que la cámara la corra del plano y se dedique a observar la paz del jardín, dejando con la espina a los televidentes que querían saber en qué se basó el argumento del psicólogo para influenciar y cambiar la elección de la ex diputada nacional.

Solamente este diálogo es evidencia suficiente como para determinar que existe un complot entre la producción de Gran Hermano y los participantes que siguen en camino, los cuales aceptan ser influenciados y cambian sus decisiones a partir de eso.

Otro de los elementos de los cuales se agarraron los conspiranoicos fanáticos del reality para asegurar que está "arreglado", fue la filtración de los familiares que iban a ingresar a la casa por parte de la panelista de LAM Yanina Latorre, quien dio con lujo de detalles la identidad de estas personas, aunque en ningún momento dio nombres respecto a quién iba a ingresar para acompañar a Daniela, aun con ella todavía dentro del juego y no eliminada por segunda vez, como le ocurrió el domingo.

Mientras más pasan los días, las semanas y los meses en Gran Hermano, más queda claro que ser fanático de este programa es una conducta casi religiosa que obliga a creer para ver y no ver para creer, como piden quienes dudan que vuelvan a aparecer los desaparecidos perros de la casa.