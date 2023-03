"¡Nos quieren que hablemos de... eso!": Romina, Julieta y la charla que alimenta la teoría del "acomodo"

A pocas semanas de la gran final, los seguidores de Gran Hermano acusaron al programa de "fraude y acomodo". Esto ocurrió luego de que las dos participantes Romina Uhrig, ex diputada de la Nación, y Julieta Poggio tuvieran conversaciones sospechosas.

Como ya ocurrió en otras oportunidades, Romina nombró a "Gran Primo" (la voz que suplanta a la voz original de GH) y contó que tuvo un "sueño" sobre cosas que sucedían en la casa. En esta ocasión, la participante dijo que Nacho abandonaría la casa el próximo domingo.

"Soñé que ganaba la inmunidad y Nacho se iba", le expresó Romina a Julieta. Durante las últimas horas, comenzó la prueba del líder en dónde ella y Marcos compiten por la inmunidad. Mientras tanto, Julieta y Nacho ya ingresaron en placa para la gala de eliminación del domingo. "Ya hablan del acomodo abiertamente, impunidad total", escribió furiosa una usuaria de Twitter.

Gran Hermano le dijo a Romina que no lo nombre más

Luego de que Romina revelará sus supuestas conversaciones con la voz de la casa, Gran Hermano le habría pedido que no lo nombrara más para que no hayan malentendidos o podría tener consecuencias.

"¿No les dan ganas de conocerlo a Big?", preguntó Julieta a sus compañeros. Sin embargo la ex diputada le respondió: "Juli, no hables". "No iba a decir nada, solo que al salir de acá, conocerlo", detalló la influencer y Romina la volvió a callar: "Igual, no quieren que hablemos, por las dudas".

Está situación también fue captada por las cámaras de la casa y volvió a causar enojo en los espectadores del programa más visto del país. "Que no se note el acomodo de estas dos", ironizó otra cuenta de Twitter.