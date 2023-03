"Ojalá todos tengan un Marcos en sus vidas": quién es Julieta, la mujer que se ganó el corazón del "Primo"

Si durante la última gala de Gran Hermano hubo una situación que sorprendió a todos los fanáticos y fanáticas de la actual edición del reality, esa fue la aparición de la "novia" del ganador del programa: Marcos Ginocchio. Si bien desde el comienzo del juego el salteño reconoció que había estado en pareja, él siempre aseguró que se había separado dos meses antes de ingresar a la casa más famosa del país.

Fue por todo esto que la imagen de Julieta Illescas, una salteña de 22 años que estaba junto a la familia del vencedor, sorprendió a más de uno de los presentes y a toda la comunidad virtual que alentó para que Marcos se quede con el primer puesto. Si bien la familia nunca escondió quién era ella, el hermetismo que mantienen también logró cuidar y proteger su imagen. Según quienes se acercaron a la juntada en apoyo a Marcos que realizaron en el Club Gimnasia y Tiro de Salta los Ginocchio, días antes de la final, Illescas estuvo allí como si fuera una más del clan, con la remera de apoyo que solicitaba que voten al 9009.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Es por eso que la foto que subió junto a ella la periodista Marisa Brel, con la elaboración correspondiente acerca de cómo descubrió quién era la rubia, no fue ninguna novedad. Aunque sí vale destacar que fue una de las primeras imágenes de ella que se conocieron públicamente. "Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del primo y me apretó la mano fuerte y me sonrió. Entendí todo. Y comprendí que Marcos la quiso cuidar. ¡Y lo amé más! Son hermosos los dos. Estaban en familia", escribió Brel en su Twitter.

Esta teoría acerca de la protección del salteño comenzó a cobrar fuerza en las últimas horas. Aunque tiene muchos baches. Nadie que haya visto el programa puede negar la mirada inquisidora con la que el joven observaba a la bella Julieta Poggio. Más allá de toda la intención de la producción de lograr -insistentemente- que esa historia de amor funcione, es una realidad que el deseo de Marcos era evidente. ¿Quién que hubiera decidido proteger una pareja ocultándola para evitar su exposición coquetearía con otra mujer en vivo para todo el país?

Los datos que se saben de Illescas no son muchos, porque sí es cierto que cuida su imagen y evita la exposición. Aunque, en tiempos de virtualidad y redes sociales, no es tan fácil preservar todos los recuerdos. Desde la cuenta de Facebook de una fotógrafa, se pudieron ver algunas imágenes de ella subida en mayo de 2017, bajo el motivo del festejo de su cumpleaños de 15.

Allí se la puede ver con el típico vestido blanco y junto a quienes se entiende que son familiares o amigos. La mirada, sus ojos y su sonrisa, son las mismas que se vieron ayer en los estudios de Telefe.

Otra información que se sabe sobre ella es que estudia una licenciatura en Economía en la Universidad Nacional de Salta (UNSA), donde según algunos de sus docentes, se destaca mucho como alumna, ya que es estudiosa y aplicada.

Mientras tanto, la información en las redes sociales de la supuesta novia encubierta, revelaron otra trama oculta que con la confirmación comienza a develarse. En su cuenta de Twitter, se podía ver que le había dado me gusta a algunos comentarios contra Poggio y contra la intención de que forme pareja con Marcos. Aunque no era el único comentario que había aprobado la estudiante universitaria.

"¿De verdad quieren eso para Marcos? Dejen de shipearlos. Ojalá cuando salga tenga esa charla que necesita con su ex; y si tienen que solucionar sus problemas, lo hagan", decía otro de los tuits que Illescas aprobó. Esto sería una clara demostración de que, si es cierto que existió una distancia entre ambos, ella quiere dar vuelta atrás a la página y volver a estar en pareja.

Todas estas elucubraciones en redes, y las agresiones anónimas correspondientes, fueron las que llevaron a la chica a ponerle candado a su cuenta y evitar que continúen las filtraciones que podían comprometerla a ella y a Marcos. Antes de eso, se despidió del público con un tuit: "No soy de contestar este tipo de tonteras ni darles importancia, no me parece que tenga nada malo. Solo pensé que ojalá todos puedan tener un Marcos en sus vidas", escribió la salteña.

Habrá que esperar la confirmación por parte de la boca de Marcos, pero hasta el momento todos los indicios dicen que la Julieta que era la dueña de su corazón no era Poggio, sino Illescas. Una sorpresa que se guardó hasta el final.