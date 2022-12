"Pasaste de abusado a abusador": las claves del contundente declive de Agustín Guardis dentro de GH

El último eliminado de la casa de Gran Hermano 2022, Agustín Guardis, aseguró durante El Debate de Telefe que todos los cambios en su personalidad de las últimas semanas fueron intencionales, con el fin de lograr su salida del juego y así volver con información de afuera. "Yo jugué tres semanas a cambiar mi comportamiento, que me costó muchísimo porque no es algo propio de mí ser como me han visto. Me he puesto un poco más pedante, me puse un poco más baboso por no decir pajero", reconoció Guardis.

Como era de esperar, ninguno de los panelistas le creyó, ya que sus argumentos no pudieron ser defendidos con la misma presteza con lo que fueron expresados por el jugador cuando los esbozó. En este repaso se puede ver cada una de las mentiras de Agustín y su Frodoneta.