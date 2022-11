Patriotismo, solidaridad y cholulaje, la otra cara de Alfa: "Lo querés o no, no hay término medio"

Su verdadero nombre es Pablo Cabaleiro, pero nadie lo conoce de esa forma porque ni él se esmera en que así sea. Su nombre artístico, en cambio, es más popular: El Mago sin Dientes, la identidad que supo construirse como mediático luego de que, tras una cámara oculta, el bailantero Ricky Maravilla lo golpeó en la boca y lo dejó sin alguna pieza dental, y con la que se hizo muy conocido con su participación desde la tribuna en el programa Showmatch de Marcelo Tinelli.

Su presente frente a las cámaras de televisión viene, nuevamente, desde las gradas del programa más visto del año, que esta vez es Gran Hermano 2022. Desde allí se lo puede contemplar todas las galas con su cartel en apoyo a Walter "Alfa" Santiago, el participante más polémico de esta edición del reality show, y un amigo personal de él, tal como se lo contó a BigBang en esta charla exclusiva.

¿Cómo lo conociste a Alfa y cómo definirías tu relación con él?

-Ya venimos siendo amigos desde hace ocho años. Nos conocimos en un grupo de amigos que nos juntamos siempre a cenar, todos los jueves a la tarde en los restaurantes Pepino y Olegario, que frecuentamos siempre. Después con fiestas y eventos donde empezamos a compartir, él venía a cumpleaños míos, yo iba a cumpleaños de él, y así.

¿Cómo lo definirías a Alfa como amigo y como persona?

-Es un excelente amigo y persona, porque siempre está cuando se lo necesita. Lo podés llamar a las 14 o a las 2 de la mañana y va a estar. Por otro lado, es muy solidario y trata de ayudar mucho a la gente. Es un buen compañero. En los grupos mi experiencia con él es que lo querés o no lo querés, es como que no hay un término medio. La gente que lo quiere lo termina amando y la que no lo quiere lo termina odiando. Son los dos extremos. La personalidad de él es como la que se ve en la casa, es así en la vida real. Yo estoy viendo una persona que no está jugando, está siendo él como es siempre.

¿Cómo creés que va a repercutir en él la fama que obtuvo?

-Él quería ésto. Buscaba tener este reconocimiento masivo, porque ha hecho de todo en su vida. Él tenía muchas ganas de entrar, hizo el casting. Me fue avisando paso por paso. Le gusta cholulear con famosos, por eso tiene fotos con gente del medio, y también personas que conoce realmente, porque así como me conoce a mí, también lo hace con otros ambientes como el artístico, el deportivo, el automovilismo, porque es fanático de los autos.

Cuando él salga de la casa de Gran Hermano, ni se imagina la popularidad que obtuvo. Su objetivo ya lo logró. Ahora, me encantaría que gane, como a él, porque no le gusta perder a nada. Así que ojalá llegue a la final, pero yo creo que ya ganó lo que él quería buscar, que es la popularidad.

Qué raro que suena que hace unos meses vos eras el amigo famoso de él y ahora es muy probable que Alfa sea más conocido que vos, ¿qué te genera ese cambio?

-Jaja ¿Qué te puedo decir? Cuando yo estuve en el Bailando por un Sueño, él fue uno de los que vino a alentarme a la tribuna de Showmatch. Y dos días antes de entrar a la casa de Gran Hermano, me dijo: "Pablo, mirá que espero que estés ahí porque yo te fui a bancar y quiero que vos estés ahí bancándome". Era como que me decía "tenés que estar", y la verdad que para mí es un compañero y un amigo, y siento que tengo que estar.

Los chistes de Alfa muchas veces son catalogados de machistas y anticuados, ¿él es así como lo ven esas personas?

-En cuanto a los chistes, te soy sincero. Es una persona que está viviendo una sociedad muy diferente a la que vivió cuando era joven o adolescente, y a veces, nosotros los amigos, tratamos de adaptarlo a la actualidad. Pero él como que se crió con las películas de Alberto Olmedo y Jorge Porcel, viendo a Jorge Corona. Viene de ese humor que hoy no está bien visto, que hoy se mira de una manera distinta. Creo que, de a poco, si le vamos enseñando los amigos, que hay cosas que no se dicen más porque están mal, lo podemos ayudar para que se adapte mejor. Porque sí, son chistes que ya hoy no causan gracia.

Durante el partido de Argentina contra Arabia Saudita Alfa tuvo un comentario muy fuerte por el que fue catalogado como antinacionalista por negarse a usar nuestra bandera. ¿Por qué creés que se dio eso? ¿Él piensa así?

-En cuanto al tema nacionalista, te soy sincero, él ama a la Argentina. Y si prestás atención, cuando se canta el himno nacional antes de empezar el partido, él fue el único que se puso la mano en el corazón. Él vivió 10 años en Estados Unidos y es como que tiene parte de su corazón allá y parte acá. Pero ama a la Argentina. Es patriota, patriota.

Ahora pasemos a vos. La oposición nacional está con muchas divisiones, ¿en dónde te van a encontrar las elecciones 2023?

-Quiero lo mejor para la Argentina en el 2023. Ojalá salgamos para adelante porque tenemos con qué, realmente. Pareciera que la política siempre es que entra uno y sale otro, pero siempre estamos en la misma situación. Ojalá un Mauricio Macri pueda gobernar la Argentina y sea el candidato, pero si llegase a haber otro candidato en mi línea ideológica, estaremos ahí apoyando también.

¿Extrañás la relación con Marcelo Tinelli? Es probablemente la persona que más aportó a tu crecimiento como figura.

-Para mí es una persona que me abrió las puertas de un megaprograma como es Showmatch, que me puso muy triste que este año no haya estado al aire. Porque realmente el Mago sin Dientes es un personaje que le debe toda su exposición pública a Marcelo Tinelli y Showmatch. Y siempre lo voy a decir y reconocer, porque ha sido muy generoso conmigo. Y ojalá vuelva con su formato, porque este año que fue diferente y yo ya no tenía la participación que podía tener como en Showmatch, donde Marcelo interactuaba y jugaba con el público. Ojalá en el 2023 y el Mago sin Dientes vuelva a ser parte del decorado de Showmatch, algo que me ha dado muchísimo y por lo que siempre le voy a ser agradecido a Tinelli.