Preservativos usados, olor a para y caca en los muebles: los hermanitos más roñosos de GH

Pasaron cuatro meses desde que los hermanitos conviven en la casa de Gran Hermano. Por fuera del deterioro lógico del mobiliario por el uso, lo cierto es que la recta final del reality encuentra a los participantes cada vez con menos ganas de limpiar e incluso bañarse. De los preservativos usados detrás de la cama del Conejo al "olorcito potente" que Marcos le espetó a Julieta.

Uno de los primeros incidentes del día se produjo cuando Daniela y Camila tomaron fuerza y avanzaron con la limpieza de la habitación de los participantes masculinos de la casa. "¡No! ¡Mirá esto, boluda!", gritó Camila, cuando se disponía a limpiar detrás de la cama de El Conejo. Las cámaras, lógico, no tardaron en mostrar el asqueroso hallazgo: se trataba de colillas de cigarrillos y un preservativo usado de vieja data.

"¡Ahhhhhh! Estaba abierto. ¡Qué asco, boluda!", se quejó, al intentar levantar el profiláctico. Daniela, indignada por la falta de higiene (y hasta empatía para con sus compañeros), no titubeó y retó a los varones: "Qué asco, chicos. Cuando tengan relaciones, agarren un papel higiénico y envuelvan las cosas. No sean cochinos".

Después del reto, las hermanitas continuaron con la limpieza de la habitación y se volvieron a encontrar con objetos asquerosos. "¡Mirá, boluda esta mugre! Es un asco, boluda. Ay, ¿qué acabo de tocar?", se preguntó indignada Camila.

“Está potente el olorcito": Marcos olió una prenda íntima de Julieta y la expuso con todo

Recostado en una de las camas del cuarto, Marcos Ginocchio le tiró un aviso como quien quiere, al pasar, a Julieta Poggio, para marcar algo que le olía raro: “Está potente el olorcito a pata de Juli”. Ella estaba estirando y doblando ropa; y también se encontraba Nacho Castañares que, luego de esto, se dispuso a mirar las medias sucias de la influencer.

Poggio desencajada, trató de zafar la situación: "¿Qué pata? Yo no dejé mis medias ahí". Pero, el salteño insistió: "Tus medias...". Lejos de hacerle gracia el comentario de su compañero, la modelo concluyó: "No, esas no son mis medias". Ahora bien, se ve que este aviso bromista caló fuerte y ella, segundos después, le dijo a Marcos que iría al baño a asearse. “Era hora”, respondió él.

La confianza entre Marcos y Julieta está aumentando, a tal punto que esta advertencia no resultó atípica. Sin embargo, es uno más de los que bromean con que a la jugadora no le gusta bañarse y se volvió causa común entre sus compañeros hacer este tipo chiste al respecto de su negación a limpiarse; y, en varias ocasiones, le llamaron la atención a la joven por su rechazo a meterse bajo la ducha.

Nacho, que estuvo presente en el momento del comentario del cuarto y fue específicamente a oler las medias, le dijo “sucia”. Y, lamentablemente, la influencer no zafó de este chiste en redes sociales tampoco donde los internautas fueron fulminantes porque ya la venían llamando "Popo-poggio". "Cuando Julieta se reía de Agustín y Marcos por tener olor a chivo... Dios, cómo me gustaría un día escucharlos a ellos decir: '¿Te acordás Julieta que pasaba días sin bañarse y encima una vez se hizo caca?", se animó uno. "Julieta hace 5 días que no se baña, encima no se sabe limpiar, el olor asqueroso que ha de tener, que alguien le mangueree en el patio", sugirió otro.

Es que no pasó mucho tiempo del accidente escatológico del que la acusaron: antes de que se vaya Thiago Medina, le adjudicaron haber generado una manchita en una silla de la cabecera de las que se encuentran en el comedor. Esta mancha tenía restos de excrementos humanos. Lo cierto es que ella después confesó que fue quien había tenido el accidente y que manchó el asiento que utilizaba luego de haber vuelto del baño.

La jugadora que se apropió de los hashtags #FueraMalasVibras y #SeCayeronLasCaretas, también en redes sociales fue apodada “Mocolieta” por la difusión de un video donde apareció sacándose los mocos y pegándolos en las sábanas mientras Camila Lattanzio, Daniela Celis y Romina Uhrig dormían. Algunos de mensajes habían sido del tipo “No puede ser tan mugrienta”, “Un horror lo que hizo”, “Es una cochina”, “Cuando quede en placa hay que sacarla”.