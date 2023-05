Programa infantil, teatro, Fuerza Bruta y marca de ropa: los proyectos de Julieta Poggio

La última edición de Gran Hermano dejó muchos personajes que, tras su paso por el reality, capitalizaron profundamente su fama y popularidad. Además del ganador Marcos Ginocchio, y el excéntrico Walter "Alfa" Santiago, la rubia Julieta Poggio, fue una de las jugadoras más queridas, que más fanáticos acumuló y, por supuesto, que más proyectos artísticos tiene por delante.

Es que la joven de 21 años tiene una basta formación como bailarina, actriz y coreógrafa, por lo que es, dentro de sus ex compañeros y compañeras, una de las más preparadas para lo que tiene por delante.

Una de las primeras buenas noticias que tuvo en ese sentido fue el contrato que firmó con el productor teatral Tomás Rottemberg, para protagonizar junto a Betiana Blum la versión que dirigirá José María Muscari de la obra Coqueluche. Esta realidad la tiene muy emocionada a Juli, quien le contestó a un seguidor que le pidió que le diga si este año iba a estar en los escenarios. Allí celebró que cada vez falte menos para el estreno que será en el segundo semestre de este año.

Allí aprovechó para también para promocionar una participación especial que hará en el espectáculo aéreo Fuerza Bruta, y mostró un video en donde se la ve entrenando sobre una plataforma móvil y colgada de un arnés. "Por lo pronto nos estamos viendo en las increíbles funciones de Fuerza Bruta, donde estoy como invitada. Espero verlos ahí, es un show imperdible. La van a pasar de 10. No hay nada igual", aseguró.

También se sabe que Julieta será parte de Real Self, la experiencia inmersiva que se realizará en el Paramount Arena de Martínez. "Un espectáculo donde no hay actores, donde el verdadero protagonista es el público. Más de 200 personas por función, quienes para participar se colocan un overol, una máscara y se sumergen todos en un total anonimato", promocionaron desde la productora.

Aunque, además de estas confirmaciones, Poggio tiene muchos sueños y proyectos por delante, con mucho hilo aún por correr en el carretel. "¿Te gustaría conducir un programa de televisión?", le preguntó un seguidor. "Amaría. Y más si es uno para chiquitos. Tengo mucha onda con ellos", confirmó la joven. No sería raro que en los próximos meses le llegue una propuesta para este tipo de productos.

Ante la pregunta de si tendría una tienda de ropa, Juli confesó que ama la moda y está en sus planes "sin lugar a dudas", aunque reconoció que aún necesita "un poco más de tiempo" para ponerse las pilas.

Su gran apuesta quedó clara con la pregunta acerca de si tenía algún sueño por cumplir. "Soñando a lo grande, obvio. Sería irme a España a actuar", deslizó, encarando en la dirección de otros artistas argentinos como Lali Esposito y Rodrigo de la Serna, que suelen protagonizar series en el viejo continente.

En el juego de preguntas y respuestas con sus seguidores, no sólo habló de su futuro, sino que también hubo espacio para su pasado y para las decisiones que tomó. "Si pudieras repetir un momento puntual dentro de la casa, ¿cuál sería?", indagó un usuario de Instagram. "Me hubiera gustado imaginarme la repercusión que tuvo para usarlo más, jajaja. Cuando salí no lo podía creer. #FueraMalasVibras", contestó la rubia acerca del popular hashtag que instaló durante una nominación en GH.

El paso de Julieta por el reality fue algo muy impactante para sus 21 años de vida. Cuando le preguntaron qué fue lo primero que pensó cuando salió de la casa, ella señaló que no podía entender la dimensión que tuvo el programa. "Realmente yo estaba en Disney pensando que seguro nadie miraba Pluto porque eran las 3 am, pobre ilusa", detalló.

"¿Volverías a entrar a la casa?", cuestionó un anónimo. "No, porque prefiero dejarlo así, como la experiencia única que fue y siempre será sin que pierda su magia. Y creo que el juego es sólo una vez", reconoció Poggio.

También, ante la pregunta sobre si se iría a vivir sola, ella mostró una imagen de cuando estaba armando el bolso para ingresar a la casa más famosa del país. "Acá estaba haciendo la valija para irme a la casa. Llorando con mucha ansiedad por estar lejos de mi familia, pensando que no iba a poder. Me ayudó mucho a crecer tantos meses separados y tengo muchas ganas de tener mi lugarcito", afirmó.

"¿Siguen siendo mejores amigas con Romina Uhrig y Daniela Celis?", quiso saber un usuario de Instagram. "Obvio", aseguró Juli. También le preguntaron sobre si sentía nostalgia por compartir tiempo por la chica de Moreno. "Extraño tanto vivir con ella que la llamo siempre para contarle todos mis dramas. Te amo, Daniela. Sos una persona hermosa, buena y sincera. Se que esta amistad es para siempre", indicó Poggio.

En sus respuestas también hubo lugar para muchas reflexiones movilizantes acerca de lo que vivió en el último año. Ante alguien que le preguntó qué pensaba de la gente que te apoya, Juli contestó con el corazón. "Es muy increíble por fin conocer a todas las personas que estuvieron del otro lado por cinco meses y que no tenía idea. Me llena el corazón cada vez que me dicen 'yo te voté', es como decir 'te amo, loco'", expresó.

"Y gracias a ustedes llegué a donde llegué. No tengo palabras de agradecimiento, sólo me queda devolver todo el amor que recibo y recibí todo ese tiempo sin saberlo. Conocer a cada mamá que lleva a sus hijas, a las señoras que me paran por la calle, a las chicas que dicen que se identifican conmigo o que digan que al menos le saqué una sonrisa, es todo para mí", reflexionó.

Respecto a los proyectos, también dejó un pensamiento alentador para sus seguidores, que le preguntaron consejos para seguir sus deseos. "Los sueños son el motor de la vida. Cada vez que me di por vencida tuve cerca a gente que realmente me hacía bien y me impulsaba para nunca bajar los brazos. Si alguno desea elegir esta carrera que es sin dudas increíble, pero es muy frustrante, tienen que pensar que todo lo que no se da es porque el universo tiene preparado algo mejor", escribió.

"Y luchar por lo que amamos y nos hace sentir plenos es lo que amamos y nos hace sentir plenos. Es lo que nos va a hacer felices el día de mañana cuando miremos para atrás nuestra vida. Saber que no nos quedamos con ganas de nada", concluyó Juli.

Hace un año ni siquiera sabía que iba a tener todo este futuro por delante. Y ahora aconseja a los demás a que no abandonen sus sueños. Tiene 21 años, y es -probablemente- quien más futuro artístico tenga por delante.