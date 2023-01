"¡Qué ojete que tiene!": el Conejo se olvidó de Coti y puso sus ojos sobre Julieta

Ya pasaron muchos meses desde que comenzó el reality show Gran Hermano el 17 de octubre de 2021, y la abstinencia sexual comenzó a exponerse entre los hermanitos y hermanitas que siguen en carrera por los 15 millones de pesos y la casa que otorga el primer puesto del juego.

Y si bien dentro de la casa más famosa del país hubo parejas, mucho fuego y pasión frente a las cámaras, las únicas que quedan ahora son la de Thiago Agustín Medina y Daniela Celis -sin concretar desde que volvió ella- y la reciente y controlada relación entre Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente y Lucila Belén "la Tora" Villar.

Es que con la expulsión de la santafesina Juliana Díaz, se terminó el affaire que la unía con Maximiliano Giudici, quien casi se va después de eso, pero decidió seguir adelante gracias al apoyo de sus compañeros y compañeras. Y además, con la reciente eliminación de la correntina Constanza "Coti" Romero el último domingo, Alexis "el Conejo" Quiroga también se quedó solo. Y encima él ya lo está padeciendo.

Hay que recordar que el morocho cordobés, en su video de presentación cuando ingresó al juego, declaró que esperaba que haya chicas lindas en la casa. "Soy medio alzado. Dos, tres días sin sexo no aguanto, por eso me dicen Conejo", confesó.

Y justamente, luego de que pasaran 72 horas desde que se fue su pareja dentro del programa, Alexis comenzó a mostrar que la abstinencia sexual ya estaba haciendo de las suyas con su mente y su cuerpo, haciendo honor a otra frase que dijo en el video a través del cual lo conocieron los televidentes: "Con las mujeres tengo debilidad. Me gustan demasiado y soy muy moquero. Picotéo en varios lados y voy echando mocos. No sé si me explico".

La situación se dio cuando compartía un rato en el sauna con algunos compañeros, y al mismo tiempo contemplaba con un porte nostálgico una escena que ocurría en el jardín, que no parecía para nada triste. Es que allí se podía ver a Julieta Poggio junto a Daniela, jugando con agua y mojándose con una manguera entre las dos.

La profundidad de la mirada abstraída del Conejo, parecía que era porque extrañaba a Coti, aunque lo que dijo luego de contemplar varios segundos a sus compañeras, demostró que no estaba pensando en ella ni en Sofía, la ex con la que se confundió de nombre a la salida de la correntina.

"Qué ojete que tiene", lanzó el cordobés, sin miedo a que la correntina lo esté mirando. Y lo dijo claramente en referencia a Julieta. Ahora resta ver cuál será la respuesta de su novia cuando escuche lo que dijo, ya que demostró muchas veces que es una mujer muy celosa y vengativa.

"Jugué toda la vida al fútbol y no llegué a primera porque me gusta más la noche que la disciplina", había dicho en su presentación. Y le hizo honor durante todos estos meses. Otra frase que descolocó a los fanáticos y fanáticas del reality fue la que dijo, como haciéndose la distraída, Julieta sobre el salteño Marcos Ginocchio, cuando le pedía que lo ayude a llevarle una bebida a sus compañeros.

"Sos hermoso vos", le dijo en la cara a su amigo, quien se quedó dibujado y sin saber cómo responder, al nivel de que preguntó por qué se lo decía, en una situación que parecía que se le iba a parar el corazón ante la posibilidad que tanto buscó desde que ingresó al programa.

Y es que durante las primeras semanas del programa, hasta desde la producción de Telefe insistían con informes constantes buscando que ambos jugadores se pongan en pareja. Aunque finalmente el salteño bajó sus intenciones, cuando vio que su compañera se quería mantener fiel a su novio, Lucca Bardelli.

Pasan los meses, las semanas, las galas y nominaciones, y evidentemente el Conejo no es el único de los integrantes del juego que tiene abstinencia sexual. Si todo sigue así, con el tiempo esto va a empeorar.