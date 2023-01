"Recuerden dar el consentimiento": la supuesta advertencia a Alfa y Camila que estalló en las redes

Los últimos acercamientos entre Walter "Alfa" Santiago y Camila Lattanzio en Gran Hermano venían dando que hablar por lo extraño de sus mimos y demostraciones de afecto, en el marco de que él le decía que era su "papá" dentro de la casa más famosa del país.

Es por eso que el video que está dando vuelta en las redes sociales, donde el locutor de GH les pide a ambos que den el consentimiento mientras están bajo las sábanas revolucionó a todos los fanáticos y fanáticas que día tras día pelean por su favorito en el anónimo mundo de las redes sociales.

"Atención. Walter y Camila, por favor recuerden dar el consentimiento", se logra oír en el tape que se viralizó y que despertó todo tipo de críticas y especulaciones sobre la pareja que se habría formado. La veracidad de la situación no es nada confirmable, fundamentalmente porque desde la producción no se hicieron eco del affaire, algo que sería un evento de lo más convocante para la audiencia y que haría que los índices de rating continúen rompiendo récords.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Más allá de eso, se pudo saber que el video es falso y que estaría compuesto con dos audios distintos sobre una imagen de los hermanitos y las hermanitas durmiendo. Pero a su vez es muy verosímil por las cosas que se vivieron en las últimas jornadas del reality. Fundamentalmente la sesión de masajes que Alfa le dio a Camila, donde hubo mucho manoseo cerca de la cola y la comparación de ella con un "auto usado".

"Vos tenés lindos ojos, nada más. Punto", comenzó diciéndole en ese momento. "Vos tenés lindos ojos, tenés lindas patas, venís bien de cola... epa", continuó Alfa, antes de hacerle la comparación. "Yo no soy usada. Muy pocos me pudieron tener. Muy poquitos", contestó, provocativamente, Lattanzio. Esto lo envalentonó a Alfa, que siguió hasta irse al pasto, como hace siempre. "Venís bien de carrocería, motor al pelo, al pelísimo, no gastas aceite... pero, se viene un cambio de gomas", disparó.

La potencial relación también alertó a Romina Uhrig, quien venía siendo la gran amiga de Alfa, pero que los últimos cambios del sexagenario producto de que se siente más fuerte en la casa. Mientras muchas voces críticas de ella dicen que la mujer está celosa, producto del baboseo constante de Alfa con Camila. Pero es un hecho que las peleas entre ellos vienen más por el lado de que él se va de boca y se pone agresivo en las peleas.

Lo cierto es que las redes no perdonaron el supuesto affaire entre Alfa y Camila. Y mientras muchos usuarios critican lo que pasó, otros defienden al señor porque lo quieren ver ganador.

Las voces más agudas a la hora de analizar, resaltan el plan que tendría la chica de 21 años para hacer pisar el palito al mayor de la casa y terminar sacándolo a través de una expulsión. "No creo que tengan que votar a Alfa para sacarlo de la casa, Agustín (Guardis) ya se dio cuenta que Camila busca que el viejo se propase con ella para denunciarlo por abuso sexual y que lo expulsen, y obviamente el enano va a ayudarla a que sea pronto", escribió un usuario de Twitter.

Aunque también estuvieron quienes buscaron justificar el supuesto acto sexual que sucedió. "No sé si es una barbaridad lo que voy a decir pero a mi Camila me parece suficientemente adulta como para elegir lo que hace y si quiere comportarse así con alfa está en todo su derecho. Habiendo consentimiento de los dos lados no importa la edad", escribió una mujer en la red social del pajarito.

También es una realidad que el personaje de Alfa viene golpeado de acuerdo a la encuesta que realiza todas las semanas el especialista en GH Federico Bongiorno. Allí, sólo en las últimas semanas, pasó de ser uno de los favoritos a quedar en la mitad de tabla y con una imagen negativa alta.

Todo puede cambiar en un día y cualquier error puede modificar los resultados de una placa. Pero es un hecho que el sueño de los seguidores y seguidoras de Alfa que lo quieren finalista, no está nada cerca.