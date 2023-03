Reencuentros, reclamos e insultos: las perlitas que no se vieron de la final de Gran Hermano

La final de la última edición de Gran Hermano llegó y dejó un sabor agridulce en los televidentes. Si bien fue una gala muy emotiva y llena de golpes bajos, para los fanáticos y fanáticas del programa, saber que terminó, no deja de ser algo triste, porque significa que no podrán acompañar más cotidianamente a sus hermanitas y hermanitos favoritos.

Igualmente, para quienes todavía se quedaron manija con el reality, la última gala de eliminación dejó muchas perlitas únicas e irrepetibles, que pueden llegar a significar la solución a la abstinencia de ver algo de juego por parte de quienes ya salieron de la casa más famosa del país.

La salida de Julieta Poggio en tercer lugar fue una decepción para todo su fandom, pero al mismo tiempo dejó muchos momentos muy esperados. Si bien la chica ya se había encontrado con su novio Lucca Bardelli, durante los reencuentros con familiares que los tres finalistas tuvieron la semana anterior al final, se suponía que esta vez iba a ser más intenso y fogoso, ya que la chica salía definitivamente.

El novio de Juli se tuvo que bancar mucha intención de la producción y los fanáticos de lograr que su pareja se emparente con Marcos Ginocchio, algo que en sucesivas oportunidades reprobó públicamente. Inclusive, hasta segundos antes de que ella salga de la casa, tuvo que soportar situaciones, ya que el salteño le gritó "te amo" justo antes de que Poggio atraviese la puerta.

A su vez, el chico había calentado la previa cuando publicó un tierno mensaje sobre la participación más que digna que hizo su novia. "Hoy se termina una etapa hermosa, me emociona lo lejos que llegaste. Te mereces esto y mucho más por lo hermosa persona que sos. Sos agradecida con la vida y no hay envidia ni negatividad en vos. Eso vale oro y hoy cuesta encontrar personas así. La gente pudo verlo y si es inteligente te va a hacer ganadora de este sueño", escribió Bardelli.

"Como te lo dije desde el día uno, no importa lo que pase en el medio, sabés que siempre voy a estar acá con vos. Bancándote y apoyándote en todo lo que te propongas y en cada sueño que quieras cumplir. El alma llena por vos y por todo lo que se viene. Te amo mi vida", terminó su publicación.

Más allá del tierno mensaje que envió, el abrazo que se dieron fue para el recuerdo. Luego se los vio en el estudio, cada vez que las pausas se lo permitían, abrazándose más fuerte aún. Ella viene hablando desde hace meses y haciendo referencia a las ganas que tiene de recuperar el tiempo perdido con su novio. Y ahora podrá hacerlo.

Por otro lado, el vestido que utilizó Julieta fue para el recuerdo. Compuesto por una tela plástica elastizada llena de cortes horizontales paralelos que dejaban lugar a las transparencias, el outfit se llevó todos los elogios de los presentes y el apoyo en las redes sociales.

A su vez, los agudos ojos de los fanáticos del programa, revelaron que no era una novedad lo que estaba usando, ya que había sido el mismo vestido que había usado su hermana Camila durante el festejo de Navidad, que la encontró dentro de la casa. Que ya haya sido visto antes no quiere decir que sea algo malo o reprobable, lógicamente. Pero las miradas inclementes que no querían que Juli gane, fue lo primero que vieron.

Párrafo aparte merecen los reencuentros que hubo tras el final del programa. Uno de los que más llamó la atención fue el que tuvieron Constanza "Coti" Romero junto a Julieta. Dos personas que habían terminado enemistadas durante su paso por el programa, pero que decidieron hacer las paces tras la caída del telón.

Vale destacar que en su pelea se habían dicho de todo, y que la misma se había generado a partir de que la correntina manipulara a sus amigas para votar de una manera que las dejaba en placa a ellas y la salvaba a sí misma de ser nominada. Cuando se reveló todo este juego, Coti quedó expuesta ante las chicas y nada volvió a ser lo mismo.

La escena de reconciliación sirvió para que todos los que fueron parte del reality tengan claro que el juego terminó y que todos los rencores deben quedar de lado.

Al mismo tiempo, la salida del ganador y el abrazo con todos sus compañeros fue un ejemplo de por qué mereció vencer Marcos. Descontando el conflicto que lo enfrentó con el repudiado Juan Reverdito en la primera semana, en donde el taxista, fiel a su capacidad analítica de no pegar ninguna, aseguró que se iba el domingo.

Más allá de este conflicto aislado y que mucha gente lo votó porque no tenía empatía con él, el abrazo y la cara de felicidad de todos los que fueron sus competidores evidenció que el salteño se merecía imponerse, entre otras cosas, por ser el menos odiado de sus rivales. No tuvo enemigos, y cuando algunos lo consideraron así, terminaron cayendo por su propio peso.

Es más, para algunos jugadores básicamente consiguió lo contrario. Fundamentalmente con Agustín Guardis, quien se encontró con un amigo más que con un compañero de programa. El platense protagonizó uno de los momentos más absurdos cuando reingresó a la casa y, conociendo la popularidad de Ginocchio, hizo un vergonzoso papel al buscarlo por toda la casa a los gritos, para fundirse en un abrazo.

Y si aquel "Marcos, Marcos" pasó a la posteridad por su sobreactuación y falta de disimulo, la escena de ayer con Agustín arrodillado y llorando, tras la noticia de que el salteño era el vencedor, como mínimo hizo recordar aquel vergonzoso momento. Muchos ex hermanitos y hermanitas terminan volcándose a la actuación. Si llega a ser así en el caso de Guardis, deberá tomar clases de forma urgente.

Si hubo una frutilla del postre en la gala de ayer, fue la mujer que apareció tras la victoria de Marcos. Julieta Illescas, como se llamaría la chica, fue una sorpresa absoluta para quienes creían que el Primo no tenía novia. Según la periodista Marisa Brel, nunca nadie se enteró de su existencia porque Marcos quiso protegerla

"Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del primo y me apretó la mano fuerte y me sonrió. Entendí todo. Y comprendí que Marcos la quiso cuidar. ¡Y lo amé más! Son hermosos los dos. Estaban en familia", escribió en su Twitter.

Siendo Marcos el jugador más popular, y para muchos también el más lindo, era lógico que la llegada de esta chica sea repudiada por los malvados comentarios de las redes sociales. "Esta enferma se vino desde salta para alejar a Marcos de Julieta, no paran de salir villanas en esta historia", escribió una usuaria, luego de compartir el último like de Illescas, que contenía comentarios agresivos contra Poggio.

La gala de ayer fue la última de esta edición de Gran Hermano. Y para quienes van a extrañar el formato, dejó mucha tela para cortar. Los castings para la próxima temporada ya están abiertos, y no se sabe quién puede llegar a ser el próximo Alfa, la próxima Coti o el siguiente Marcos.

El peor momento lo protagonizó Lucila. Es que la Tora lanzó un insultó al aire cuando Del Moro gritó que Julieta era la tercera de la competencia. Pero las malas palabras de Lucila no fueron de enojo sino de alegría. Por eso, fue repudiada por las amigas y fanáticas de Julieta. Hubo un cruce verbal entre ellas hasta que los productores, las hicieron callar.