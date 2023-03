Salidas, convivencia y ¿embarazo?: cómo es la vida de Thiago y Daniela de Gran Hermano fuera de la casa

La relación de Thiago Medina y Daniela Celis sacudió a la casa de Gran Hermano. Pero de manera literal. Muchos de los participantes del reality aún recuerdan los ruidos que la pareja generó cada vez que mantenían relaciones en la ducha, en las habitaciones, en el living y en el sauna. Uno de los más indignados por aquellas incansables actividades fue Alfa, que no podía dormir por los gemidos y gritos de los noviecitos.

Pero tras la expulsión y posterior reingreso de Pestañela, algo se rompió en la pareja. Incluso todo terminó con la salida del joven de La Matanza. Recién cuando los votos sacaron de la casa a la simpática morocha, la reconciliación llegó de a poco. Por supuesto, con un apasionado beso frente a las cámaras del debate.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En una entrevista, Celis contó: "La primera vez que lo vi a Thiago fue en el debate, no lo quería ver ahí. Yo había pedido por favor si lo podía ver previamente porque quería hablar con él personalmente a ver qué había pasado con él, si se había enganchado con alguien, si no... No quería encontrármelo cara a cara y no saber nada de su vida. Tenía miedo de abrazarlo y él quizás estaba enamorado de alguien. Lo vi ahí enfrente de las cámaras y me miraba y me sonreía. Y yo con la mirada le decía '¿te portaste bien?'. No me decía nada".

Y siguió: "Santi (Del Moro) nos pregunta si nos podíamos dar un beso y le dije 'si se anima que venga' pero queriendo decir 'si te portaste bien, levantate y vení. Pero sino quedate ahí sentado y ni te muevas'. Vino corriendo. Fue un beso tierno, hace un montón que no nos veíamos. Las cositas las seguí sintiendo. Yo tuve un vínculo amoroso dentro de la casa. Acá es otra cosa, esta es la realidad".

¿Qué pasó? Continuaron con los ritos de cualquier pareja fuera de un reality grabado las 24 horas del día. "Esa noche intercambiamos los números y apenas llegué al hotel, me llamó enseguida y me dice 'Dani, ¿cómo estás? Quiero pasarte con alguien', y me pasa el teléfono con una de las hermanas. Me empezaron a pedir disculpas todas las hermanas, fue un gesto muy lindo. Habíamos quedadado para vernos al día siguiente y desayunar. Vino al hotel, hablamos un montón. Fue nuestro primer encuentro sin cámaras, fue re loco. Hablar sin filtro", explicó, y recordó que la hermana de Thiago la había llamado “gato con botas”.

Ahora los jóvenes tuvieron su primera salida de novios. ¿Qué eligió Thiaguito? Llevarla a una casa de comidas rápidas para comer unas hamburguesas. ¡Un romántico! “Fuimos a comer con Thiaguis. No había ni el loro, no estaba nadie. Y de la nada nos empezaron a pedir fotos”, recórdo la ex Venganiela.

En la entrevista también dijo: “A mí me dolió mucho cuando dijo ‘me arrepiento hasta de haber tenido relaciones con ella’. Ahí dije ‘hijo de mil’. Eso me reventó. Me sentí humillada como mujer”. Pero eso quedó en el pasado y ya son una pareja hecha. Y al ser consultados sobre si podrían sumar terceros, no lo dudaron: Sí. El permitido de Daniela es, por supuesto, L-Gante. El de Thiago, la española Rosalía.

Lo cierto es que parece que la pareja no necesita de nadie más dentro de su intimidad. Por estas horas, dos rumores comenzaron a sonar fuerte en el círculo que integran los ex participantes de Gran Hermano. Uno de ellas dejó entrever en los pasillos de Telefe que Dani podría estar embarazada. Por supuesto, solo es un rumor. En tanto, la pareja ya planea una convivencia en un departamento en la Ciudad de Buenos Aires. Pero para eso esperan poder conseguir más ingresos para el alquiler. El amor de Thiago y Daniela sigue creciendo.