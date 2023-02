"Si voy a placa, que venga ella conmigo": la desesperación de Alfa y el desafío a Romina en la casa

Cuando el 17 de octubre ingresaron los 18 participantes originales de Gran Hermano, hubo uno que resaltó sobre el resto por sus comentarios anticuados y machistas, y por no adaptarse a las personalidades de los jóvenes que coparon la casa más famosa del país. Walter "Alfa" Santiago, el polémico integrante de 61 años, esa primera semana estuvo muy cerca de irse y sólo se salvó porque Martina Stewart Usher decidió hacerlo, confiada de que era un jugador débil y que iba a salir más temprano que tarde. Aunque eso no sucedió, y el sexagenario se transformó en uno de los personajes más fuertes del ciclo.

Su crecimiento fue, probablemente, por los constantes intentos de sus detractores de hacerlo quedar en evidencia y de acusarlo de abusador, maltratador, violento y mucho más. Ese tipo de posturas lo victimizaron ante el público y lograron que se solidaricen con él y sus controvertidas posiciones.

Esa dinámica logró que todo vaya bien para el polémico participante y que salga primero de las placas de nominación, sorprendiendo al resto de los jugadores. Aunque, lamentablemente para él, la llegada de nuevos jugadores y el regreso de eliminados, que cambiaban su postura confrontativa con él, lo hicieron alertarse de que afuera era un jugador fuerte. Y a partir de ese momento, todo fue retroceso para él, ya que se la creyó y se cavó su propia fosa.

Además, esta fortaleza comprobada lo llevó a jugar al límite con Camila Lattanzio, al punto de que tanto el resto de los participantes, los panelistas del debate, y hasta el público en las redes sociales, empiecen a dudar sobre las intenciones de ambos y a entender que en la relación pegajosa y cercana de ambos, escondía un juego erótico por parte de ella, con el fin de que Alfa pise el palito

La platónica relación entre ellos dos, al mismo tiempo dinamitó la fuerte amistad que lo unía con Romina Uhrig, a quien -envalentonado por sentirse fuerte- cruzó hace algunas semanas y la acusó de fingir que extrañaba a sus hijas. Finalmente, a partir de este ataque, la ex diputada nacional no perdonó al polémico hombre de la bandana, y la relación de "mamá y papá" dentro de la casa, no volvió a existir. Alfa comenzaba a quedar solo y a perder apoyo. Aunque todavía no lo sabía.

A partir de esta pelea, la última placa demostró que no había reconciliación posible. Más allá de que a Romina le anularon el voto por contarle a sus amigas Julieta Poggio y Daniela Celis que en un sueño su hermana le pedía que lo nomine, ambos se votaron y quedaron con su continuidad en el juego a disposición del público.

No sólo eso. "Si voy a placa, que venga Romina conmigo", aseguró Alfa cuando ingresó al confesionario. Evidentemente el polémico jugador quiere medirse contra ella a partir de la pelea que tuvieron. Aunque desconoce que en el último mes dilapidó toda la buena imagen conseguida y se transformó en el principal odiado dentro del juego. Esto se evidencia en todas las encuestas que se realizan en las redes sociales, las cuales si bien no son votos enviados al 9009, reflejan que los espectadores quieren ver salir por la puerta al más grande -en edad- del reality.

Quien lo sigue detrás, al menos en la placa actual, es Camila. Además, está más que claro que Julieta, como líder de la semana, salvará a su amiga Romina, por lo que es muy probable que ambos compañeros queden enfrentados a Lucila Belén "la Tora" Villar, quien menos votos en contra muestra en las encuestas de esta nominación.

La principal fortaleza que tuvo Alfa fue cuando respondió pasivamente a la agresividad de los demás. Esos días en los que todos sus hermanitos -salvo Romina- buscaban provocarlo para conseguir un exabrupto final, lograron potenciarlo y ponerlo como figura. Su enfrentamiento con quien fuera su principal aliada en la casa, y el notarse poderos ante los que venían de afuera, lograron que pierda su imagen positiva y quede a las puertas de salir, sin llegar a ser finalista.