 “Son unos soretes": la violenta reacción de Maxi tras la expulsión de Juliana en Gran Hermano

Luego de algunos días aplacados, por no decir aburridos, la casa de Gran Hermano vivió una verdadera revolución anoche que arrancó con la abrupta eliminación de Juliana. "¡Sin valija, por favor. Es ahora. Después nos ocupamos!”, le pidió la voz de GH a la concursante que estuvo desde su reingreso contándole con lujo de detalle a sus compañeros lo que había ocurrido dentro y fuera de la casa más famosa del país.

La semana pasada, los participantes de Gran Hermano tuvieron que elegir que ex participante iba a reingresar a la casa más famosa del país. Fue Alexis como líder semanal quien tomó la decisión final ante un empate de puntaje y optó por Juliana Díaz ante Daniela, al buscar un bienestar en Maxi, quien en las últimas semanas había sufrido un gran golpe anímico al extrañar a su novia.

Pero el reingreso de Juliana a la casa de Gran Hermano revolucionó la convivencia de los hermanitos. ¿La razón? En tan solo un puñado de horas, la joven contó, con lujo de detalles, todo lo que había ocurrido dentro y fuera del reality durante su ausencia, algo que -claro está- está prohibido por las normas del programa.

Sin ir más lejos, Juliana detalló las estrategias de Agustín, habló de la venganza de Daniela, del affaire entre Nacho y Thiago, de la espontánea de Coti que la ubicó como la más odiada dentro de la casa y afirmó que el oriundo de González Catán no tiene apoyo afuera y abandonará el ciclo que se emite por la pantalla de Telefe si llega a tocar la placa, entre otros muchos datos que fue dando a lo largo de su breve reincorporación.

Y es que anoche, pasaron un clip con las distintas cosas que Juliana reveló del “afuera” en la casa y Santiago del Moro exclamó: “Hay expulsión”, ante el desesperado cántico de la tribuna que pedía: “¡Expulsión, expulsión!”. “He detectado distintas situaciones en donde Juliana desobedeció la norma de no revelar información desde el exterior. Luego de muchas advertencias, siguió quebrantando el reglamento", le dijo a Juliana "el ojo que todo lo ve".

Además, Gran Hermano le reveló a la hermanita que quedó registrado por los micrófonos la charla que tuvo con Maxi donde le revelaba que durante sus días afuera envió gente a gritar diversos mensajes. “Tras analizar estas situaciones mi decisión fue que Juliana no pudiera nominar y quedara automáticamente en placa. No obstante, durante todo el fin de semana, antes y posterior a la Navidad, Juliana siguió desacatando esta regla", remarcó.

Y siguió: "Incluso, luego de que fuera convocada al confesionario, más de una vez. Para explicarle sobre la gravedad de su conducta. Por lo tanto resolví dejar sin efecto mi sanción inicial. Y ahora sí voy a comunicar la sanción definitiva: Juliana, he decidido tu expulsión de la casa. Te voy a pedir que te despedidas de tus compañeros y que cumplas ahora mismo con esta medida”.

Finalmente, el Big Brother alzó la voz y le pidió a la participante que abandone inmediatamente la casa, mientras Maxi se agarraba la cabeza y ella ponía cara de "yo no hice nada". “No me puede pasar esto, loco. Me voy a la bosta”, repetía Maxi una y otra vez luego de que Juliana haya abandonado la casa repentinamente. El participante quedó muy mal luego de la expulsión de su novia y rompió en llanto, mientras era consolado por el resto de los “hermanitos”.

A pesar de haber recibido el apoyo de Thiago (quien quedó en el centro de la polémica luego del reingreso de Daniela), Nacho y Marcos, las lágrimas de Maxi no cesaban y señaló: “¿Cómo puede pasarme esto a mí? Me quiero ir a la bosta”. Luego, la tristeza de Maxi se convirtió en odio y apuntó directamente contra la producción: “Son unos soretes, me voy a la bosta”.

Y concluyó: “No me puede pasar esto, no puedo pasar ni mi cumpleaños, ¿no podrían haber esperado un poco?”. De acuerdo con Coti, Maxi le dijo que iba a renunciar al reality a la brevedad. Incluso, fue la correntina la que difundió ese rumor. “Ya lo decidió, no hay forma. Él dice que se quiere ir porque ya no la está pasando bien acá y estando Tini por lo menos tenía a alguien, pero ya no la estaba pasando bien igual", sostuvo.