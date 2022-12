"Sos una vergüenza y un caradura": el plan de "Conejo" para sacar a Alfa de Gran Hermano

Luego de que Thiago Agustín Medina intente salvar a Daniela Celis de la placa de nominados de esta semana en Gran Hermano 2022, pero no pueda hacerlo por la sanción de la producción, la situación en la casa más famosa del país quedó con cinco nominados para este domingo y mucha tensión por los enfrentamientos, cada vez más tensos, entre los participantes.

Es que luego de que quede confirmado que los nominados serán Camila Lattanzio -también sancionada-, Daniela Celis, Walter "Alfa" Santiago, Ariel Ansaldo y Constanza "Coti" Romero, las peleas entre el sexagenario patriarca de la casa y Alexis "el Conejo" Quiroga, generaron un clima de guerra que promete no desaparecer de aquí hasta el domingo, por lo menos.

Y si la convivencia entre jugadores y jugadoras venía complicada luego de la confirmación de la traición de Coti a Julieta Poggio, y los reingresos de Daniela, Lucila Belén "la Tora" Villar y Agustín Guardis, ahora -después del picado encuentro durante la gala- parece que quedó herida de muerte. "¿Vos hablás de respeto? Corriendo a una pendeja de 20 años diciéndole 'traidora', ¿con 60 años? ¿Y te creés ejemplo?", le reprochó el cordobés por el trato del sexagenario a la correntina.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"¿Cuánto tenés vos?", le retrucó Alfa. "30 tengo yo, y mucho más respetuoso que vos y con más valores que vos", disparó el Conejo. Allí fue que Walter intentó jugar un poco sucio acerca de la diferencia de edad entre ambos amantes: "con una chica de 20 años...".

El golpe bajo de Alfa despertó a Coti, quien contestó para no dejar dudas sobre ese tema: "Pero es con mi consentimiento, Alfa. ¿Qué tiene que ver? Si yo quiero estar con él eso no es falta de respeto. "Falta de respeto es lo que hiciste vos cuando no te dí mi consentimiento y me trataste así. Igual te perdoné", continuó la correntina corriendo la discusión a cuando el patriarca fue sancionado por hacer el repudiable "chiste" de ponerse un desodorante en el pene y decirle "mirá, Cotita. 10 centímetros de circunferencia".

Aprovechando la guardia baja de Alfa, Alexis continúo con su ataque verborrágico contra el mayor de la casa. "Ballena le dijiste hoy a Ariel ", le recordó. Y cuando Alfa quiso negarlo, nuevamente salió Coti a no dejarlo mentir. "Sí, lo escuché yo. Ballena asesina. Y cuando Camila te dijo que no le digas eso, vos dijiste: 'si es una ballena, ¿qué querés que diga?'".

"Ejemplo tendrías que ser con 60 años. Y sos una vergüenza. Sos un caradura", lo liquidó el Conejo. La bronca entre ambos ya está claro que estalló a un punto del cual no hay retorno. Y es por eso que, desconociendo la popularidad de Alfa del otro lado de los muros de la casa, se los vio tanto Quiroga como su compañero cordobés, Maximiliano Giudici, además de Thiago y Agustín.

"Es cuestión de tiempo. Es ver quién aguanta más abajo del agua. Tenemos que resistir más. Hay que poner la mente en blanco y pensar que es el desafío que nos están planteando que tenemos, hay que pasarlo", reflexionó Maxi, quien aconsejaba a su amigo de mantener un perfil bajo para lograr sacar a Alfa el domingo. "Hay que estar concentrado, sobre todo, si te enredás en discusiones no insultar", le explicaba el novio de la expulsada Juliana Díaz.

La idea del cordobés es que la posible ruptura de la amistad entre Alfa y la ex diputada nacional Romina Uhrig, dejé al sexagenario en una posición de debilidad afectiva y pagando sus derrapes ante el voto de la gente. Maxi es el gran consejero que el Conejo tiene en los últimos días de la casa, luego de que el reacercamiento entre Thiago y Daniela cambie su relación y que Agustín vuelva de afuera con información que lo hace un hombre peligroso.

"Anoche le dije que me di cuenta que tenía la nariz un poco torcida y se enojó. Me la mandé, y después hizo licuado y el mío se lo dio a Ariel", le contaba Alexis a Maxi hace unos días, indagando en los episodios de ira de su pareja. Allí también le manifestó sus miedos hacia Agustín acerca de que tenga algo que ver en su distanciamiento con la rubia.

Es una placa impredecible, con los dos nuevos que se pueden ir y con una Coti con mucha imagen negativa de acuerdo a la mirada de las redes sociales. Alfa puede estar más fortalecido en ese sentido. Aunque si el plan de sus rivales funciona, cualquier desequilibrio puede terminar en una debacle de su personaje o en hasta una expulsión.

Quizás esos elementos son en los cuales la correntina confía para pedir estar en una placa con Alfa. Un duelo que desde afuera parece casi ganado por el hombre más grande -en edad- de los participantes del juego.