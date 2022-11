Tamaños, orgasmos y los recuerdos de su ex y su novio: las contundentes confesiones sexuales de Julieta de Gran Hermano

Desde que empezó Gran Hermano, hay una participante que a fuerza de belleza, simpatía y sinceridad se ganó el cariño del público. Su nombre es Julieta Poggio, tiene 23 años y, pese a tener un paso por el cine y la televisión, su irrupción en el reality generó pasiones.

En la noche del estreno llamó la atención de la mayoría al despedirse de Lucca, su novio, quien se convirtió en meme y tendencia en las redes sociales por su cara de tristeza al verla entrar a la casa. Encima con el correr de los días, los televidentes “shippearon” a la modelo con Marcos, el joven salteño.

Después de eso vino una frase que se volvió genial. Un tanto molesta por lo que sucedía dentro de la casa (porque ella jamás se enoja), creó la frase “#fueramalasvibras”. Por supuesto, la rubia comenzó a ser cada día más franca y se soltó en todos los sentidos. De hecho fue la primera que salió totalmente desnuda en vivo y para todo el país durante la trasmisión del noticiero de Telefe.

Durante las últimas horas, el resto de sus compañeras le preguntaron si estaba lista para tener un amorío con Marcos dentro de la casa, y ella fue bien clara: “Me hicieron decir: ‘En la casa no se sabe, dejo la puerta abierta...’. Y ya de primera queda re mal. Yo no lo quería decir, puse una cara...pero no iba a decir: ‘No, no lo digo’. ¿Entendés? Ni en pedo”. Y dijo sobre su novio”: “Yo no estaría con nadie acá. Me dijo que no me iba a perdonar ninguna, me parece perfecto. Y que me va a extrañar. Antes de venir acá fuimos al telo, nos despedimos. Estoy re enamorada”.

Pero esa no fue la única declaración que realizó respecto a su pareja. Una tarde, mientras charlaba con Daniela Celis, se pusieron a conversar sobre lo que más extrañan del afuera. Cuando la joven de las pestañas largas le preguntó si extrañaba a su familia, sobre todo a su madre y a su hermana, Julieta fue contundente.

“No las extraño tanto a ellas. Extraño mucho a Lucca, mucho”, comenzó diciendo que echa de menos a Lucca Bardelli, su novio. Después de eso suspiró, pensó y sonrío con picardía, enseguida lanzó: “Extraño tipo... la pij...”. Su compañero se tentó con la salida de Julieta y estuvieron un rato largo riendo.

Pero no fue la única que se mandó. En medio de una charla con Coti Romero, Juli afirmó sobre un problema que le impide disfrutar de su sexualidad a pleno. Primero, Coti le habló de la noche de pasión que había vivido con Alexis: ¿“Es lo más él, fue la única posición”. Entonces Julieta le pregunto: “¿Qué es lo más? ¿Su pij…?”.

Entonces Coti se rió y le dijo que lo más era mantener relaciones sexuales en la posición en la que lo habían hecho. En ese momento, Poggio se entristeció y le dijo lo que sufre desde que comenzó a mantener una vida sexual: “Qué envidia te juro, ¿fue antes o después de cog…? ¿Fue durante la penetración? Yo nunca puedo, ¿sabes? No puedo tener un orgasmo, cogiendo”.

Más allá de su inconveniente, Julieta también habló de otro drama que transitó en torno a la sexualidad con sus parejas. En ese sentido, liquidó a su ex novio. Todo sucedió con otra charla entre Coti, Daniela y Julieta. En un momento, tras abrazarse, ella dijo: “Bueno, escuchen, chicas. Mi ex tenía la pij… corta y aparte de todo...”. En ese momento, la producción de Gran Hermano cortó la trasmisión. La reputación del muchacho quedó medianamente a salvo.