“¡Te voy a romper la cabeza!”: lo que no se vio de la pelea de Alfa y Juan, y las nuevas medidas de GH

En la noche del viernes 24, Julieta, Nacho y Marcos, los finalistas de Gran Hermano, fueron protagonistas de un evento muy especial: su boda simbólica, en honor a la lealtad que tuvieron durante el programa. Lo divertido fue que no estuvieron solos sino que ingresaron los ex participantes. En el medio de la trasmisión no se notó, pero minutos antes dos de ellos casi terminan muy mal. Se trataba de Juan Reverdito y Walter Santiago, más conocido como Alfa.

Todo sucedió en los camarines de Telefe. En ese momento, Reverdito realizaba una transmisión en vivo a través de Instagram para mostrar cómo eran los preparativos para entrar a la casa. Charló con varios de sus ex compañeros, mostró la ropa que le habían dado para la falsa boda y dio sus opiniones sobre varios de los participantes. Entre ellos, hizo algunos chistes sobre Alfa junto a a Maxi y a Ariel, uno de los máximos enemigos del sexagenario. Nada grave.

Pero, a los pocos minutos, mientras el vivo de Instagram continuaba, comenzó a escucharse la voz de Alfa desde lejos. Entonces, sonriendo, Juan le dijo a sus seguidores: “Mirá, mirá. Está puteando Alfa. Miren, miren”. Entonces abrió la puerta del camarín, salió al pasillo y apuntó a Alfa, que estaba sacado y contenido por una productora.

Entonces, Alfa le gritó a Juan: “Me acaban de mostrar el vivo que estaban haciendo. La concha de tu madre, vení dale. Vos y el otro”. El ex participante estaba fuera de sí y quería pelear con Juan y con Maxi. Entonces Reverdito le respondió: “¿Por qué puteas? Con mi vieja no. ¡A mi vieja no! ¿Qué me puteás, boludo? Con mi vieja no que la perdí hace poco”.

Pero Alfa siguió: “¡La concha de tu madre! Vení”. Fue ahí que el taxista se sacó. Mientras un par de productoras intercedían, le gritó a Alfa: “¡No, no! ¡Te voy a romper la cabeza! ¡Si estoy solo haciendo el vivo!”. Entonces, cuando Ariel y otra chica le dijeron que se tranquilizara, Juan les dijo: “¡Pero lo voy a cag... a trompadas!”. Entonces, se sumó Maxi, que le dijo: “Es un enfermo que quiere quilombo”. Finalmente, Alfa se retiró.

Lo que se supo más tarde es que en la trasmisión, Juan y Maxi charlaban cuando el tachero lanzó: “Los dos pensamos igual sobre un participante en particular”. De inmediato, y sonriente, Maxi respondió, en broma: “Alfa, la concha de tu madre”. Y Reverdito agregó: “Forro”. Cuando esas imágenes llegaron a Alfa, se sacó y los encaró.

A partir de ese instante, la producción del programa debió armar un operativo para evitar cualquier tipo de agresión física entre los ex participantes. Mucho más porque estaban a minutos de ingresar a la casa y la fiesta podría salirse de control. En ese momento, hubo una reunión con las dos partes y les recordaron que cualquier tipo de pelea podía terminar con la finalización del contrato y con un juicio penal.

Por otra parte, personal de seguridad, escoltó a ambos durante todo el trayecto y quedaron de guardia en la puerta de la casa de Gran Hermano por sí debían intervenir para separarlos ante una pelea. Finalmente, durante esa noche no ocurrió nada. Alfa cumplió su papel y llamó la atención con un vergonzoso evento en el que le pidió casamiento de ficción a Romina, su enemiga pública. En tanto, Juan se movía con cara de enojado por la vivienda.

¿Qué sucede ahora? A poco de la final, la producción decidió mantener separados a Alfa y a Juan, al igual que a Maxi, por cualquier tipo de problema. Aunque la idea era que todos participaran del último programa donde habrá campeón y de los debates de GH, los equipos de ex participantes serían divididos en dos por una parte. En tanto, para el debate serán sorteados quiénes podrán ir. Una parte irá con Alfa y otra con Reverdito. El reality no se terminó para ellos. La bronca menos.