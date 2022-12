"Tenés el culo sucio": insultos, reclamos y gritos entre Romina, Coti y Julieta dentro de la casa

La desesperación de la correntina Constanza "Coti" Romero en la casa de Gran Hermano se evidenció luego de que sus compañeras Romina Uhrig y Julieta Poggio descubrieran su juego a dos puntas y su traición, que derivó en la salida de Daniela Celis el último lunes durante la gala de eliminación que se postergó un día por la conquista de la Selección Argentina de la Copa del Mundo.

Todo explotó con una discusión ayer a la hora de la cena -o a la hora que cenen en ese lugar sin relojes-, en la cual las chispas entre las chicas comenzaron a saltar y el tono de la discusión a elevarse de forma pronunciada. Las cosas habían comenzado antes de la Final del Mundo, cuando desde afuera de la casa alguien le gritó a Juli que le habían hecho la nominación espontánea.

Algo que fue cierto, ya que la correntina se despachó contra ella y Daniela, mientras que le dijo a las chicas que los hombres iban a venir por ellas y que había que votarlos a ellos. Descubrir esa jugada fue, para Romina, una traición.

"Se me cayó una persona que pensé que era buena. Mostraste la cara de lo que sos", le reclamó la ex diputada nacional. "Acá no venimos a jugar con las personas. Vos misma lo dijiste", le retrucó Coti. "Bueno, lo hubieras dicho antes entonces", continuó Uhrig. Romina, ¿qué querés que te venga a avisar? Cuando vos entraste acá lo sabías", remató Romero.

El sobresalto en la actitud de la correntina dejó en claro que la chica no estaba nada cómoda con el planteo y con las cuestiones que expusieron sus ex amigas. Es que la jugada que le había salido a la perfección se cayó como un castillo de naipes y su estadía en la casa sólo pende de un hilo, y es el que se desprende de que su pareja, Alexis "el Conejo" Quiroga, es el nuevo líder de la casa y tiene la posibilidad de salvar a alguien de la placa.

"Gran Hermano me preguntó ‘¿te sentís traicionada porque te votaron?’. De los chicos, no. Para nada porque es un juego y vinimos a jugar. Pero de las chicas, si me llegaran a nominar, si. ¿Sabés por qué? Porque en ese cuarto vos te hacías la que llorabas y decías a quién nominemos", confesó en el medio de la vorágine Romina.

"Ah, no. Hay que ser perfecto acá. Vos sos la perfecta en esta casa. Chicos, les aviso una cosa. Acá no se juega. Acá tenés que prometerle a la persona ser leal para siempre. No jueguen, ya está", reprochó Coti en un claro intento de justificar lo que sus compañeras interpretaron como una traición.

Quien no dudó ni un segundo de interpretar la situación que se estaba viendo como lo que era realmente, fue la creadora de #FueraMalasVibras. "¿Sabés por qué hacés esto? Porque tenés el culo sucio", le indicó Julieta a Coti.

"¿Sabés cómo funciona Gran Hermano, hermosa, princesa?", le preguntó la correntina, quien no paraba de subir el tono. "¿Qué me decís así? ¿Qué te pasa? Dejá de gritar. No me dejás hablar", le reprochó Juli. "Andá, boluda. No viste nunca Gran Hermano. ¿Nunca viste Gran Hermano? Vayan a jugar a la granja de amigas entonces. Me vienen a decir que soy traidora y que no soy leal. Avísenle cómo se juega Gran Hermano", protestó Coti.

La rubia que Nito Artaza aseguró que la está evaluando para teatro de revista no terminó allí la discusión, ya que también inventó que había escuchado que gritaban "Romi traidora" desde afuera, algo que nunca ocurrió, pero que aun así ella intentó que tanto Thiago Agustín Medina y Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente dijeran que era cierto. Algo que ambos negaron en frente de ella.

Lo cierto es que ahí fue que Romina decidió salir afuera con Juli, pero eso no quiso decir que la pelea haya terminado ahí. Coti quedó bastante sola más allá del apoyo del Conejo. No prometen ser tranquilos, los días que vienen en la casa más famosa del país.