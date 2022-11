¿Thiago debe salvar a Juliana? Intrigas, conflictos y desprecio dentro de la casa de Gran Hermano

La nueva placa de nominaciones del reality show Gran Hermano 2022 dejó un nuevo universo de alianzas y estrategias en la casa más famosa del país. Es que ahora Juliana Díaz, Nacho Castañares, María Laura "Cata" Álvarez, Agustín Guardis y Romina Uhrig, tendrán una posibilidad de ser salvados por el líder semanal, Thiago Agustín Medina, y luego entre los cuatro que queden allí, se irá uno el domingo.

Este esquema actual desnudó las nuevas rivalidades en la casa, luego de la partida del núcleo duro de "los monitos", y también expuso cuáles integrantes del programa son vistos como débiles por sus compañeros, luego de visitar la placa en la última semana.

Uno de los participantes que más revuelo está generando, primero por el apoyo conseguido, y luego por las críticas recibidas tras su despliegue soberbio, es Agustín, quien venía en el rol de favorito hasta que comenzó a hablarle a la cámara y contarle a los televidentes sus planes y estrategias, para pasar a tomar un rol más cercano al de villano de películas de James Bond.

Y justamente en sus votos en el confesionario, sumó nuevos frentes de batalla con los fanáticos de sus compañeras, ya que tanto la diputada Romina como la creadora de #FueraMalasVibras Julieta Poggio, quienes recibieron su voto negativo, tienen mucho apoyo afuera.

Lo que sí demostró -otra vez- Guardis es su capacidad para analizar las nominaciones y la conformación de las placas. Es que cuando eligió sus votos explicó que era sólo por el criterio lúdico y porque analizaba que así podía subir a alguna de las dos mujeres a la placa, donde también consideraba que él estaría. Todos estos pronósticos se cumplieron.

Y es probable que su jugada tenga algo más para dar, ya que todavía resta ver cómo responde a la placa Uhrig, quien nunca estuvo nominada y, por lo tanto, no se sabe cómo puede reaccionar. No hay que olvidar que todo el desprestigio con el que cuenta en las redes sociales Juliana fue sembrado durante la semana fatídica que estuvo en placa y que no paró de enfrentarse con sus compañeras y llevar y traer comentarios ajenos.

¿Cuáles son las posibilidades de que esto le pase a la diputada? No se sabe a ciencia cierta, pero no deja de ser una posibilidad. Más si sus hermanitos y hermanitas se encargan de pincharla o si el miedo deja que la domine.

Igual, hay una realidad que la puede dejar tranquila a Romina, y es que Thiago es el líder semanal y la podrá sacar de la placa. Es más, esta es la opción más probable que sea la elección del joven de González Catán, aunque no hay certezas ante tanto amigo personal de él entre los nominados. En ese sentido la única opción que no salvaría es Cata, ya que la mujer fue nominada por él y salvarla significaría ir en contra de su voluntad en el confesionario.

Luego con Nacho tienen una amistad muy grande, a niveles de que en las redes existe la teoría de que harían buena pareja y que sus deseos son sexuales. Igual con Agustín, quien en la última semana hasta lo ayudó a mejorar su capacidad de lectura.

El caso de Juliana es distinto. No es que no haya buena afinidad -algo que Thiago tiene con todos y todas-, sino que hay otras personas que estarían por delante de ella en su lista de prioridades.

Lo que es un hecho es que la santafesina es la mujer que tiene más fichas puestas para salir, de acuerdo al calor de las redes sociales, donde es la más favorita para abandonar la casa el domingo. Además, ya los participantes del juego han demostrado que les cuesta leer los sentimientos y emociones del afuera, de no ser así el joven cartonero tendría claro que la salvada más inteligente sería la de la pareja de Maxi Giudici.

Y es que, en términos competitivos, en caso de saber que hay alguien que sale seguro, es a quien conviene salvar. Eso permite, después, que los más fuertes salgan primero y queden personajes más débiles para futuras placas. Además, aportaría una posibilidad de que Cata salga, tal como la votó Thiago.

Párrafo aparte merece el taxista Juan Reverdito, quien volvió a la televisión como invitado al debate, donde se sentó entre Martina Stewart Usher y Mora Jabornisky, y demostró que no se había equivocado tanto como afirmó el primer día después de su salida. Es que todas las malas intenciones por las que fue juzgado en su estadía en la casa más famosa del país, se repitieron con él afuera.

En su búsqueda de engancharse en el supuesto repechaje que volverá a dejar a uno de ellos en el juego, Reverdito volvió a pegarle a Walter "Alfa" Santiago por rechazar la bandera argentina durante el partido que la Selección perdió frente a Arabia Saudita el último martes, en el debut nacional del mundial de Qatar 2022.

También golpeó a Marcos, por considerarlo una planta. Lo que se hizo evidente es que su perfil de mala persona no es solamente un personaje. Va a ser difícil que sea considerada factible su vuelta, si se sigue comportando así.