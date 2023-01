¡Tiembla Thiago! Maxi se enteró que lo nominó al Conejo y ya decidió qué hará

Para quienes creían que luego de la salida de Constanza "Coti" Romero y Alexis "el Conejo" Quiroga de la casa de Gran Hermano, la situación se iba a apaciguar y a ponerse aburrida, ahora Maximiliano Giudici se enteró de una verdad que no conocía que lo enfrentó directamente a su amigo Thiago Medina, y la convivencia pacífica entre hermanitos pende de un hilo.

Es que el cordobés creía que a su amigo el Conejo no lo había votado el chico de González Catán, aunque eso sí pasó y hasta hizo público su arrepentimiento de haberlo hecho, porque consideraba que Alexis no se iba a ir del reality.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Encima todo se filtró de una forma que demuestra la presteza de Ariel Ansaldo para armar conflictos entre los jugadores, ya que fue él quien le contó a Maxi lo que había sucedido.

"Nunca lo habíamos hablado como hice con el Cone, de decir 'para mí vos y Thiago son intocables'. Pero con Thiago nunca hablamos. Entonces después cuando me dijo que me nominó, que fue justo la semana más difícil para mí...", venía contando Maxi. "Pero si dijo que lo nominó al Cone, boludo", lo interrumpió Ariel.

Ahí fue que el aire entre ambos se cortó con cuchillo hasta que el cordobés volvió a hablar: "¿Quién? ¿Thiago lo nominó al Cone?".

En ese momento, todo el talento de actor propio de Ansaldo se notó, y como si fuera el vendedor de viajes de egresados que fue alguna vez, se tomó la cabeza fingiendo que no sabía lo que hacía y exclamó: "Yo no sé para qué hablo".

Enseguida la situación en la casa se movilizó fuerte, ya que Maxi es el líder de la semana y el jueves tendrá la posibilidad de sacar a alguien de la placa de nominados, justamente donde Thiago tiene muchas fichas puestas para sumarse por primera vez.

Esto en parte es una preocupación para Maxi, quien en un diálogo con Marcos Ginocchio se preguntó qué debía hacer con el chico de La Matanza, en caso de una potencial nominación. "Si voy por el juego no lo salvaría, pero por lo personal sí", confesó.

"Ariel dice que lo dijo entre varios, que lo había nominado al Cone. Que dijo: 'ahora cuando salga va a ver que lo nominé'. O sea, le hizo exactamente lo que me hizo a mí, salvo que a mí todo el mundo pensó que me iban a nominar y no me nominaron. Pero me podría haber pasado lo mismo que al Cone", le explicó Maxi al salteño.

Cuando los participantes tengan que nominar, lo harán conociendo esta discusión y sabiendo que, gracias a este conflicto, pueden dejar afuera de la casa más famosa del país a Thiago, y cumplir el plan que Daniela "Vengañela" Celis no se animó a llevar adelante.