"Todo por privado": Daniela enfrentó las críticas por su ausencia en el gran día de Thiago y la liquidaron

Luego de que Thiago Agustín Medina, el ex Gran Hermano, inaugurara el último lunes su verdulería familiar en la localidad matancera de Laferrere, su pareja y ex hermanita, Daniela Celis, salió a felicitarlo por redes sociales. Su ausencia durante el evento en el cual lo acompañaron Romina Uhrig y Alexis "El Conejo" Quiroga, había llamado la atención, por lo que la chica de La Reja tuvo que salir a explicar en sus redes sociales por qué no había estado allí.

"Que no aparezca en un móvil por la apertura no significa que no lo acompañe, el proceso de un negocio lleva tiempo y no hace falta estar adelante de una cámara para mostrar quienes están a su lado. Mis felicitaciones fueron por privado como todo lo nuestro", escribió en su cuenta de Twitter Daniela.

La referencia al móvil era por la presencia que había tenido en A la Barbarrosa la inauguración, donde ella no había estado presente, supuestamente por una reunión donde iba a evaluar una propuesta laboral. Aunque eso no fue el principal eje de las críticas que recibió por parte de las agudas miradas que ofrecen desde el anonimato diferentes perfiles de Twitter.

La frase "mis felicitaciones fueron por privado como todo lo nuestro" despertó la memoria de muchos de ellos, que le recordaron a la joven el contundente récord sexual que rompieron durante la última temporada de Gran Hermano. En aquella oportunidad se los pudo ver, en vivo para todo el planeta, intimando junto a Thiago en diferentes lugares de la casa por lo menos cinco veces. Durante su desfile de madrugada por la ducha, el cuarto donde dormía él y hasta parte del living, los hermanitos se expusieron de lo lindo y generaron los momentos más hot del reality hasta el momento.

Lógicamente, la frase en cuestión de Daniela, motivó muchísimas respuestas en su posteo, donde le recordaron su tan famoso rendimiento en términos sexuales. "¿Por privado como todo lo nuestro? Te recuerdo que toda la casa fue partícipe de ´tu privacidad´ en la ducha onda escena porno con el chico, por lo que veo no conocés el significado de privacidad", cuestionó una usuaria de la red social del pajarito. "Venía perfecto hasta el ´privado como todo lo nuestro´. Te vio coger toda Argentina y medio Uruguay, Daniela", criticó otra.

Obviamente que los palos hacia ella no fueron solamente por la cuestión de la intimidad. También estuvieron quienes no le perdonaron que no haya estado para su pareja, como él siempre estuvo para ella. "Thiago te acompaña a todos lados y vos no pudiste acompañarlo el día de la inauguración de algo que le costó mucho tener, pero para figurar en casa de Romina o en la joda de Julieta (Poggio) si tenías tiempo, ¿no? ¿O te molestó que él sea el protagonista y no vos?", preguntó uno de sus detractores.

"Falsa como siempre. Pobre Thiago, esperábamos que lo acompañes en un momento lindo de él, pero como siempre te borras, como cuando viste que no era fuerte que entraste con tu venganza patética", recordó otro usuario, haciendo clara referencia a cuando reingresó Daniela con el traje de "Vengañela" y comenzó a limpiar a los hermanitos con peor imagen en la casa.

Lo que es un hecho, y más allá de las críticas, es que Daniela y Thiago siguen juntos y entre los dos le hacen frente a todas las críticas en su contra, y a todos los agoreros que piden el fin de su relación.

En la fiesta que hizo Julieta estuvieron juntos y ambos lo retrataron en sus Instagram. También se fueron juntos, como se pudo ver en una de las historias que subió Thiago. "Desde el 17 de octubre siempre juntos", escribió en la foto donde se los ve a ambos abrazados. Inclusive, hace unas horas, Daniela subió una foto de ambos juntos en un auto compartiendo unos mates, probablemente rumbo a algún estudio televisivo o actividad en común.

La pareja sigue en pie y apoyándose, sin importarles el qué dirán ni los comentarios llenos de odio que reciben a través de las redes sociales.