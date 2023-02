¿Trampa o viveza criolla? Romina y su cuestionada victoria ante la Tora en la prueba de líder

Tras la salida de Walter "Alfa" Santiago de la casa más famosa del país, las posibilidades de que los escándalos estallen en Gran Hermano -en el marco de que quedan siete jugadores- son cada vez menos. Es por eso que la prueba de liderazgo en la que Romina Uhrig se impuso a Lucila Belén "la Tora" Villar, fue el motor de un nuevo conflicto entre las hermanitas, con acusaciones de trampa y enojos incluidos.

Cabe destacar que la prueba era una de las más importantes de la actual edición del reality, debido a la nueva conformación de la casa y las futuras placas de nominación que vayan a surgir. Eso motivó que las presiones por ganarla, modifiquen ciertas actitudes y formas de las participantes.

La prueba consistía en sostener a través de dos sogas una plataforma en la que había que colocar una torre de cubos pequeños, los cuales para agarrarlos había que caminar por un camino angosto de unos cuatro metros. Durante un tramo de la misma, a Romina se le cayó todo y tuvo que volver a empezar, aunque todavía quedaba tiempo en el reloj.

Un rato más tarde, fue a la rubia de Berazategui a quien se le vino abajo su torre. El problema ahí fue que quedaba algo más de un minuto y para ella era imposible alcanzar la estructura que tenía Romina.

Fue entonces que la ex diputada decidió quedarse inmóvil durante los segundos que quedaban, para evitar que se le caigan sus bloques y que gane su rival. Esa jugada, interpretada por el conductor Santiago del Moro como válida, no le agradó a la Tora, quien dijo que ella hubiera hecho lo mismo de saber que se podía, cuando Romina derribó la suya. "No sabía que se podía quedar quieta sin moverse", rechazó.

La "viveza criolla" de la ex pareja del ex intendente de Moreno Walter Festa, fue cruzada por sus detractores en las redes sociales, quienes impulsaron la acusación de fraude que reclamó Lucila, e interpretaron -en muchos casos- que lo había hecho era lisa y llanamente trampa.

Tal como se expresó previamente, Del Moro se encargó de despejar las dudas de la Tora cuando estaban al aire en la noche del martes. Allí validó la jugada de Romina cuando aclaró que, al nadie haberles dicho que no se podía quedarse quieto sin realizar la prueba, era lícito hacerlo.

Lógicamente, la decisión despertó nuevamente las sospechas de los desconfiados ojos de las de los fanáticos y fanáticas en las redes sociales, quienes nuevamente denunciaron que hubo favoritismo para con la ex diputada nacional.

"Qué casualidad que cada vez que una de las preferidas de la producción casi se va en placa, gana la siguiente prueba del líder", escribió una usuaria en Twitter.

Sobre la base de que sólo quedan siete jugadores en camino por los 15 millones de pesos y la casa que se lleva el ganador o la ganadora, la prueba era fundamental para cualquiera de las dos finalistas. Aunque para la Tora probablemente pueda significar su salida de la casa, ya que puede llegar a quedar junto a algunos pesos pesados en la placa y abandonar el show este domingo.

El lunes quedarán seis integrantes del reality y se estará a dos placas nada más de ser finalista. La actual edición de Gran Hermano se termina, pero sus polémicas no.