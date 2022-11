Un absurdo complot, amenazas contra Alfa y una grave confesión: el guiño de la producción a "La Tora"

Desde que el martes ganaron la prueba de liderazgo de la edición 2022 del reality show Gran Hermano los participantes Nacho Castañares y Alexis "el Conejo" Quiroga, el debate entre los fanáticos y las fanáticas del programa en las redes sociales se orientó hacia a quién iban a salvar entre ambos, teniendo que lograr un acuerdo para hacerlo.

Todavía no estaba la placa de nominados que se impuso ayer y que dejó a Lucila Belén "la Tora" Villar, María Laura "Cata" Álvarez, Walter "Alfa" Santiago y Juliana Díaz, como los nuevos integrantes de la casa más famosa del país a un paso de irse, y su definición aceleró una realidad: no va a ser fácil ponerse de acuerdo entre los dos para salvar a alguien.

Igualmente, la situación que se abrió a partir de la votación corrió el eje sobre a quién salvar y lo llevó a cuál va a ser la sanción, ya que -como se supo durante la gala de ayer- la producción de Telefe detectó un complot entre el Conejo y la correntina Coti Romero, su pareja y compañera de juego dentro del lugar.

Y este punto también consiguió que la discusión en las redes levante la temperatura, ya que lo que mostró la producción del show es sólo una parte de lo que realmente pasó. El clip de menos de diez segundos donde Coti y el Conejo hablan sobre si tenían ganas de conocer "CATAmarca" una vez que salgan de la casa.

Para la producción eso fue complot, aunque no es el parecer de los miles de fanáticos que debaten sobre la versión más extensa de la charla, donde se mencionan muchas más provincias y lugares a los que visitar juntos. Y lo que también crece en las redes son las sospechas acerca de que Telefe está cuidando a la Tora después del brote que le tocó pasar cuando salió Juan Reverdito y las acusaciones cruzadas con Alfa.

Además, la pelea por el rating y la necesidad de que Gran Hermano siga siendo el fenómeno que es en la pantalla chica, convoca a que desde la producción busquen mantener a algunos de los problemáticos adentro, una experiencia que sufrieron cuando en anteriores ediciones salieron Cristian U y Nadia Epstein.

Es por eso que el juego dentro de Twitter ya está condenando la decisión que más que probablemente tomen en Kuarzo, que es sancionar al Conejo por el complot de la misma manera que lo hicieron con la Tora la semana pasada, lo que dejaría a Nacho con el poder de salvar a alguien, que sería -oh casualidad- Lucila.

El otro frente de batalla que tienen el canal y la productora es el legal. Es que Sergio Santiago, el hermano de Alfa, ya anunció que demandará al canal por haber mostrado una versión editada del escándalo que protagonizó con Coti y el desodorante que llevó a su miembro.

Según el familiar del participante, la humorada de su hermano se dio en el marco de que todos los presentes estaban haciendo chistes alrededor de los miembros masculinos sexuales. Y que es por eso que su "mirá, Cotita. 10 cms de circunferencia", habría sido sacado de contexto.

A través de la demanda también activarán contra la Tora, quien acusó a Alfa de abusador y acosador "sin pruebas", según afirmó el menor de los hermanos. Según se pudo ver en el programa, la situación entre ambos rivales dentro de la casa está más compensada luego de que tuvieran un diálogo que la producción se encargó de mostrar durante la gala de ayer. Aunque, al mismo tiempo, hubo una amenaza de muerte que la producción decidió obviar".

"A veces no hay que dejarse llevar por lo que dicen y hablan los demás. ¿Por qué? Porque yo soy un poco más grande, y vi muchas cosas que dijeron para presionar y tener una ventaja", le explicó Alfa a la Tora. "Yo con la edad que tengo, tuve esposa, novias, parejas, una hija preciosa y una nieta divina. En mi vida acosé a nadie. Yo puedo hacer una broma, como hablé con Gran Hermano, porque nosotros crecimos con (Alberto) Olmedo y (Jorge) Porcel y ustedes no. Juan utilizó todo esto para llenarle la cabeza a un montón de gente y sacarme a mí. Cuando yo salga de acá, tengo el tiempo, plata, abogados y ganas de destrozarlo", advirtió.

Luego Lucila expresó que "ya no existen chistes de ese tipo", para ser interrumpida por el hombre más grande de la casa: "Lo único que te quería aclarar es que broma o no broma, a mí me acusaron de abuso".

"Si hubieses sido abuso no estarías vivo, pero por mí", lo amenazó la Tora. "Yo lo único que quiero que entiendas es que yo me sentí mal, como mujer acosada y abusada, de que digas que eso es una broma", confesó.

"Ya lo aclaré con Gran Hermano: hay diferencias generacionales. La sanción es tema mío, yo hablé y lo aclaré. Nada más. Hablé con Gran Hermano y hablamos de mi imagen, y me dijo que me quedara tranquilo, que no era nada de eso que se estaba diciendo", concluyó Alfa.

Ante los rumores de que tanto Juan como Tomás Holder, quienes sufrieron un repudio masivo después de su eliminación del reality, están iniciando acciones legales contra la producción, desde Telefe dispusieron la atención psicológica de emergencia de quienes salen de la casa eliminados, para evitar la fuertes diferencias que se evidencian entre la percepción que tienen desde adentro en comparación del sentir del público.

Si una persona que se hizo conocida por ser manipuladora como Reverdito sufrió el shock fuerte del repudio generalizado, en caso de que la Tora tenga que abandonar la casa la situación podría irse de las manos, ya que luego de haber confesado ser víctima de abuso sexual, la psiquis de la rubia deberá ser protegida por profesionales capacitados par hacerlo.