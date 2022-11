Un taxista, la misionera y el sexagenario: la decisión de Romina que cambió el juego en GH

Este domingo será la tercera gala de eliminación de la edición 2022 del reality show Gran Hermano y uno de los participantes deberá abandonar la casa más famosa del país, de acuerdo a lo que vote el público. Los hermanitos que quedaron en la placa de nominados son el taxista Juan Reverdito, la misionera Mora Jabornisky, el platense Agustín Guardis y el sexagenario Walter "Alfa" Santiago.

Ayer la líder de la semana Romina Uhrig, decidió salvar a Daniela Celis, la participante de La Reja, Moreno. Su decisión golpeó duro al grupo que comienzan a conformar Mora, Lucila "la Tora" Belén Villar, María Laura "Cata" Álvarez, quienes insistieron a la ex diputada nacional que debía salvar a la misionera por una cuestión de defenderse entre mujeres.

"La verdad que me costó un montón, pero la otra persona que no voy a salvar tiene mucho apoyo afuera. No se va a ir. Siempre dije que voto más por afinidad que por sentimientos y estrategia, así que voy a salvar a Dani", confesó la ex del ex intendente de Moreno Walter Festa.

Ahora, quien sume más votos negativos por parte del público de cara a la gala de eliminación que se realizará el domingo, será quien se transforme en el tercer eliminado de la edición 2022 del programa de TV que tiene más de 20 años desde su primera emisión en el país.

Otro grito se escuchó en la casa

A su vez, los planes de la participante Coti Romero fueron descubiertos por sus compañeros. Ella había hecho la nominación espontánea que dejó a Mora en la placa y había convencido a los demás que quien la había realizado era Agustín.

Tras escuchar que desde afuera gritaron "Coti traidora", la integrante del show se bajoneó mucho y contó a su pareja, Alexis "Conejo" Quiroga, cómo fue su plan para poner en placa a una de las mujeres. La tensión en la casa volvió, luego de que las dos primeras semanas se registrara una fuerte presión por parte del grupo de cuatro jugadores que decidió hacer estrategias confrontativas para esmerilar la voluntad de sus compañeros, conocidos como "los monitos".

En la primera semana salió el influencer rosarino Tomás Holder, y en la segunda le tocó a la profesora de educación física Martina Stewart Usher, quien había sido la primera líder pero que se equivocó al sacar a Alfa de la placa y dejar a su aliado, de quien estimaba que su apoyo en redes afuera del programa le haría inclinar la balanza a su favor.

Sin filtros

Los hermanitos viven una situación muy confusa respecto a otras ediciones, ya que muchos empiezan a perder la brújula del afuera y a actuar como si las mentiras que dicen no las viera nadie.

Aunque este análisis puede parecer tendencioso, es algo que advirtió Agustín al resto de los participantes hombres, cuando los juntó después de las nominaciones y les confesó que él no había realizado la espontánea. "Acá si mentís, perdés", le dijo a Juan, lo que motivó que el taxista le negara su predicción.

Lo que es cierto que, de acuerdo al termómetro de las redes sociales, cada acción que realizan los integrantes del programa que no cuenta con buena fe, es enseguida repudiada y genera una cadena de críticas y postulaciones a eliminar al protagonista de ese tipo de jugadas.

Cuando "la Tora" y Mora lo trataron con asco a Agustín, luego de las nominaciones, complotaron en buscar hacerlo quedar mal de cara al público y victimizarse de sus actitudes. Esto no fue una conjetura natural y silenciosa entre ellas, sino que fue una decisión consensuada frente a cámaras. Este tipo de acciones son las que prenden el rechazo de espectadores y espectadoras.

Es difícil de describir este fenómeno que sucede con esta generación de jugadores tan acostumbrados a la vida pública de las redes sociales. Por algunos momentos, y a partir de las reacciones que generan tanto en las redes sociales como en los debates de panelistas de Telefé, pareciera que no fueran conscientes de que son vistos las 24 horas del día, y que cada vez que hacen alguna jugada esperan ponerle filtros para que quede más bonita de cara al televidente.