¿Walter estás mal? Las actitudes de Alfa de Gran Hermano que generaron indignación en las redes

Nada es para siempre y al parecer Walter Santiago, alias Alfa, el integrante con mayor edad de la casa de Gran Hermano lo demostró sin parar. Odiado, aceptado, amado y ahora ¿repudiado nuevamente?.

Desde que comenzó el juego varios participantes han logrado modificar su posición no solo para con sus compañeros, sino también frente a la visión del afuera. Acción importante, ya que al final del día son quienes toman la posta y deciden quien se queda y quién se va de la casa más famosa del país.

Pero en el 2022 hay un participante que continuamente genera amor-odio en las redes sociales, de una manera muy extremista. Es decir, por un lado hay actitudes que lleva a cabo el participante que son inofensivas, como por ejemplo, cuando imita a Julieta, o como cuando va a decirle las "buenas noches" a Daniela y hasta que no les responde no se va. Por este tipo de cosas, el público lo apoya.

Pero hay otras en las que no. En sus actitudes no gratas, se encuentran la homofobia, el machismo, la violencia, la discriminación y la antipatria. ¿Querés ver de que lado de la mecha te encontrás? Bienvenido al nuevo comportamiento ¿desubicado? de Alfa.

Todo comenzó cuando el concursante más veterano de esta edición le preguntó a Nacho si el baño estaba ocupado, ya que lo quería usar, a lo que el influencer le respondió que estaban Marcos Ginocchio y a Agustín Guardis juntos dentro del sector. "¿Los dos? Mmmm", fue la primera expresión irónica que emitió el señor.

Seguido a eso, no tuvo mejor idea que quedarse en la zona del baño, asomarse por una ventana y espiarlos. "Ahora están hablando, pero hace un minuto no", afirmó Walter sugiriendo que estaban haciendo alguna práctica sexual. Lo que todavía no se entiende de ésta actitud son dos puntos. El primero es sobre la violación a la intimidad que ejerce Alfa, ya que sin el consentimiento de sus compañeros, y de hecho sin que lo sepan, aprovecha para ver que hacen en privado y lo comenta con el resto.

Y en segundo lugar, es la constante homofobia que ejerce el adulto mayor para con el resto. Cabe recordar que desde que empezó la temporada el jugador hace comentarios sobre la sexualidad de Agustín, obviamente a sus espaldas porque las únicas pelotas que se ven en pantalla son las del logo del canal. También critica sus bailes, su ropa y su forma de ser.

Esto ya no es aceptable en el 2022 y las redes sociales lo dejaron a la vista: "Es realmente homofóbico" y "No tiene ni un mínimo respeto por la intimidad" fueron las repetitivas frases que dispararon frente a esta nueva polémica. ¿Podrá Alfa aggiornarse a la actualidad o seguirá discriminando y excusándose con su edad repitiendo el discurso de "mi educación fue distinta porque.."? Veremos.