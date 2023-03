¡Y apareciste tú! La hermana de Thiago y Brian Buley confirmaron su noviazgo: “Felicidad”

La fama llegó de golpe para la Thiago Medina y su familia. El ingreso del joven de González Catán, le abrió las puertas del mundo del espectáculo a su hermana Camila Deniz, quien se paseó por móviles televisivos, programas, se hizo modelo y ahora comenzó a salir con un célebre actor. Así es, la hermana de Thiago está de novia con Brian Buley, uno de los integrantes de El Marginal.

El primer contacto entre Camila y Brian fue por Instagram. El joven le mandó un mensaje privado, ella le respondió y así comenzaron a construir una relación. Lo que parecía una simple amistad le dio lugar a algo más. Y eso se confirmó cuando se vieron cara a cara. Buley la invitó a tomar una cerveza y después la besó. Desde entonces, le dieron una chance al amor.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Estoy enamorado de Camila”, afirmó Brian durante una entrevista en Twitch, junto a Yiyo Garcilazo. Y agregó: “Todo arrancó a través de un mensaje mío. Le puse ‘hola’, ella me puso ‘hola’. Y así empezamos a charlar. Le dije: ‘Me gustaría conocerte’. Y ella me dijo que también le gustaría conocerme a mí. Y, entre mensaje y mensaje, de a poquito se fue dando todo. No estamos muy metidos con respecto a la pareja, todavía, sino que estamos ahí, recién arrancando. Pero bueno, yo busco mi felicidad”.

Lo llamativo es que no es la primera vez que Brian, Thiago y su hermana se vieron relacionados en una noticia. En diciembre, el actor de El Marginal estalló contra LAM y contra Ángel de Brito porque lo compararon con el cartonero de Catán y dijo que les iba a “prender fuego el estudio”.

“La verdad que sinceramente te digo estas cosas me tienen re podrido, habiendo tantas cosas en este país, compararme a mí con Thiago de Gran Hermano me parece una pelotudez, ponen una foto mía con la de él y es maldad”, aseguró Buley tras ver una imagen publicada en la cuenta de Twitter de LAM en el que comparaban el parecido físico de los dos.

“Pasan una banda de cosas en este país para seguir haciendo tantas pelotudeces, hay asesinatos y crímenes y se toman el trabajo de subir una foto mía con Thiago, estoy enojado con Ángel y con todos. No sé por qué hicieron esa boludez de compararme con un personaje de Gran Hermano. Me parece demasiado desubicado", también dijo el joven actor.

Y continuó: "Volviendo a LAM, que se dejen de joder que en la calle hay gente que se está cagando de hambre. Si quieren hacer algo fijense la pobreza que hay en la calle antes de compararme con participantes de Gran Hermano, fijense cuánto hambre hay, les voy a prender fuego el estudio, dejen de boludear”.

Pero el tiempo puso las cosas en su lugar y ahora el actor que se enojó porque le vieron un parecido físico con Thiago, ahora es su cuñado. Algunos vecinos de González Catán ya vieron al actor de El Marginal por el barrio. Incluso dicen que compró flores y algunos chocolates para su novia en un local cerca de la casa de su novia.

Pero esta no es la primera vez que Camila conquista a un hombre famoso. A comienzos de año, Noemí Alan hizo un descubrimiento que le rompió el corazón cuando descubrió a su novio Martín Lema y a la hermana de Thiago mientras tenían sexo. “Lo que me molestó es que no se haya acordado de que habíamos quedado en encontrarnos para ir a comer. Yo fui y estaba acompañado y demasiado alegre”, dijo Noemí.

Y siguió, llena de indignación y tristeza: “Estaba ilusionada con la relación y con el tema de tener una compañía. Por eso, después de que me hizo una nota, acepté tener un encuentro con él. A ese le siguieron varios: tuvimos lindas salidas y charlábamos mucho. Pero yo sentía que la relación pasaba por una amistad y no por algo sexual”.

Por último declaró sobre el encuentro sexual que vio: “Lo disculpo porque es un pibe joven y estaba un poco alcoholizado. No quiero dejarlo mal parado, pero tendría que haberme avisado que iba a estar ocupado, Me cayó muy mal llegar a la situación de ir a buscarlo y encontrarlo acompañado. La relación se terminó”. Todo ese escándalo se terminó. Ahora el corazón de Camila está lleno del amor de Brian.