¿Y Holder? En qué anda cada uno de los hermanitos que no grabaron mensajes

La frase "Hola, ¿se acuerdan de mí?", con la que la ex integrante de Gran Hermano 2022 Martina Stewart Usher comenzó su mensaje hacia los y las posibles finalistas de la actual edición del reality, desnudó que ya a sólo cuatro meses de su partida, hay muchos de los ex jugadores que quedaron en el olvido, otros a los que no les quedó ni un amigo dentro y alguno que eligió no saludar porque "la suerte es para los mediocres".

La frase pertenece ni más ni menos que a Alexis "el Conejo" Quiroga, ese cordobés que supo jugar muy bien y que tuvo en vilo a mujeres y hombres con su físico privilegiado y su acento marcado. Su no aparición en los mensajes fue la gran sorpresa, ya que su pareja Constanza "Coti" Romero ya había salido saludando a Camila Lattanzio -para perjudicar a Romina Uhrig y Julieta Poggio-.

Otra de las personas que notó su ausencia fue Marcos Ginocchio, quien cuando terminaron los saludos dijo "faltó ahí el Cone". Movilizado por el recuerdo, Quiroga le dedicó un mensaje especial para el salteño. "¡Tranquilo, primo! Vos no necesitás que te desee suerte, es para los mediocres, te deseo los éxitos, amigo. ¡Y ese abrazo te espero acá afuera! Con la (emoji de copa)", escribió en su Twitter.

A Alexis le va muy bien, no sólo en lo romántico, donde sigue con Coti, sino en su rol de panelista, donde habitualmente se lo ve en el programa de Georgina Barbarossa durante las mañanas de Telefe. Fue el más extrañado del segmento de saludos sin dudas.

Otro de los que fue un integrante muy popular del reality, por su historia personal de sacrificio, fue Thiago Agustín Medina. El cartonero se encuentra en una situación mucho más privilegiada que la que tenía antes de entrar al programa del momento de la televisión argentina.

El trabajador del Mercado Central aprovechó su estadía en la fama y logró mejorar el nivel de vida de su familia, la cual durante su participación en el show fue protagonista de muchos conflictos, ya que su hermana Camila fue apuñalada en la espalda y su papá estuvo detenido por agresiones.

Recientemente Camila, quien también fue modelo y bailarina en algunos videos, mostró un teléfono celular Iphone y una seguidora la cruzó: "¿Y la humildad que tenían, lo trabajadores que eran? Sepan administrar el dinero, ahorren porque este boom de Gran Hermano termina", la cuestionó.

Los odiadores de siempre que trinan de furia cuando las personas humildes logran mejorar se hicieron eco de ese mensaje, pero lo cierto es que no ha cambiado mucho en la vida de Thiago, más que darle un uso económico a sus redes sociales, donde en su Instagram ya está cerca del millón de seguidores. Por otro lado, sigue en pareja con Daniela Celis, quien junto a su novio le organizó y le celebró el cumpleaños a Lautaro, hermano de Thiago y cuñado de ella.

La decisión de no salir en los mensajes fue de él, y fue algo que sorprendió por la excelente relación que lo unía con Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente, quien lo recordó recientemente diciendo que era una de las personas de la casa que extrañaban.

La única mujer que no saludó en la gala del jueves fue la misionera Mora Jabornisky. Dentro de la casa había tenido una buena popularidad, pero acercarse al grupo de "los monitos" la fue esmerilando rápidamente.

Si bien la chica que tuvo cruces duros con Walter "Alfa" Santiago y Agustín Guardis, es una participante bastante frecuente en las galas, más teniendo en cuenta que fue la tercera en salir, no consideró que le queden favoritos dentro del programa a la hora de los saludos, y evitó salir para hacer las cosas que hicieron Martina, Coti y Juliana Díaz, quienes sólo tiraron dardos contra las chicas en la casa.

Su gran amistad dentro del juego fue con Lucila Belén "la Tora" Villar, y que ella no esté en el juego, imposibilitó que le queden personas a las que desearle suerte en este tramo final del reality. Además, como frutilla del postre, una de las perras que ingresaron al juego se llama Mora como ella, lo que parece ser una metáfora de lo rápido que quedó en el olvido.

El taxista Juan Reverdito, el polémico integrante que ingresó con un perfil de estratega y autoproclamándose como "el futuro mejor jugador de la historia de GH", no estuvo y hace bastante que no aparece por la pantalla de Telefe, por más contrato que lo una con la señal.

Su perfil manipulador se hizo evidente en el juego y, durante una gira por Uruguay con Martina, se puso en divo y empezó a solicitar canjes de más, dinero por actividades gratuitas y demás desplantes que lo pusieron en la lista negra para los productores uruguayos, mientras que la chica se hacía amiga de Charlotte Caniggia, Kennys Palacios y demás influencers.

Los grandes amigos que había hecho adentro, lo dejaron de lado afuera porque pudieron ver con la cabeza más fría la mala influencia que era el hombre que pasó a la posteridad por la frase "me equivoqué" que repitió cientos de veces durante la gala de debate donde tuvo que defenderse ante el panel por su descarado y desubicado juego.

Y el final de la lista quedó para el primero en irse y quien fue una gran promesa en los primeros días del juego, porque ya llegaba con el perfil de influencer por sus graciosos y populares videos de Tik Tok. Se trata ni más ni menos que del rosarino Tomás Holder.

El musculoso de bigotes comenzó el programa postulándose como peso pesado, enfrentando a Alfa y siendo artífice de la decisión de pedirle a Martina, líder de esa primera etapa, que no lo salve y que sí lo haga con el sexagenario. Esa jugada pasó a la historia del formato por lo equivocada y al revés que salió.

El destino de Alfa, quien ayer en el saludo se autoproclamó como el ganador del reality, en relación a la inmensa popularidad e instalación que logró, dependió de esa jugada en la que lo consideraron el más débil y decidieron salvarlo por eso.

Lamentablemente para él, no pudo aprovechar la popularidad que ya tenía ni capitalizarla con muchísimos más seguidores que los que tenía antes. Tras su salida del juego se separó de Paula Balbi, quien fuera su novia, aunque en un reciente video de Tik Tok hizo un sketch donde supuestamente sus ex suegros lo veían saliendo de la casa después de haber estado con ella.

Por otro lado, el consumo de ciertas sustancias desconocidas habrían sido un problema grave que lo hizo tener que bajar el ritmo y la velocidad de la vida que venía teniendo. En un reciente mensajes en su Instagram escribió: "Entré a un mundo que no pertenezco, mucha noche, fiestas, excesos, descontrol, llegué a bajar 15 kilos estos últimos meses, ya sin ganas de entrenar, sin ganas de comer bien, sólo pensando todo el maldito día en salir, tomar cosas y perderme entre la multitud", confesó en el mensaje.

"Hoy en día decido alejarme de todos esos excesos y recuperarme, volver a mi vida sana y quedarme cerca de la gente que me quiere por lo que soy, no por lo que les puedo dar. Me despido hasta nuevo aviso, ¡los amo! Voy a estar bajo control médico con gente que me quiere", finalizó la publicación en donde llevó tranquilidad a su familia y afectos.

Lo cierto es que el joven que ingresó al reality considerándose un viejo en el cuerpo de un joven, por la enorme experiencia de vida que decía tener, terminó aprendiendo mucho en estos meses que, de haber sido distintos, todavía lo habrían encontrado dentro del programa televisivo más popular del momento.

Su difícil actualidad y su alejamiento constante del mundo público fueron parte de que no tenga a quien saludar. Además, en sólo una semana, no tuvo buena relación con ellos. A veces lo que puede parecer chistoso es grave y lo que puede parecer grave es chistoso.