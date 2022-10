De los Géminis fóbicos a los Cáncer entregadores: cómo es cada signo en el terreno amoroso

No todos los signos se desenvuelven de la misma forma a la hora de la conquista amorosa. Mientras que muchos prefieren resguardarse y mantener su autonomía, otros optan por la entrega desinteresada y total.

El sitio Horóscopo Negro publicó el ránking de los signos que más se entregan en el amor y cuáles son los que ante el primer sentimiento prefieren levantar las murallas y encerrarse en sí mismos. A continuación, el listado completo:

1. CÁNCER

No te interesa darle gusto a nadie. Si a las personas les parece exagerada la manera en la que te entregas y lo poco que te cuesta dejar que tus emociones fluyan, es su problema. Eres quien decide quedarse para amar, cuidar y respetar. Por supuesto, que te encanta dejarle mensajes bonitos por la noche y por la mañana. Los besos, los abrazos y las caricias no pueden faltar, adoras ser afectivo.

2. ACUARIO

Aunque la gente no se ha cansado de decir que no te comprometes y que huyes de las relaciones, la verdad, es que cuando te enamoras genuinamente, te sale tu lado más romántico y pegajoso. Eres de los que convierte a esa persona en una linda poesía, no te asusta expresar lo que sientes, dedicar canciones bonitas, sorprenderle con algo que quería desde hace tiempo. Sabes cómo honrar su sensibilidad.

3. LIBRA

Sinceramente, tú eres un cúmulo de emociones contradictorias, lo mismo amaneces con ganas de dar lo mejor de ti en una relación, que con ganas de no querer saber nada de nadie. Sin embargo, cuando te enamoras intentas mostrar una buena versión. Libra, te gusta escuchar a la persona, tienes un lado muy compasivo y empático, tus consejos jamás los echan por la borda. No te tomas la lealtad a juego, si dices algo, lo cumples.

4. PISCIS

Por supuesto, que tu corazón tenía que estar en los primeros sitios. Eres un signo que toma de la mano al amor, no te asusta besarte en público, gritarle al mundo que estás enamorado y que cada día que avanzas es una nueva oportunidad para entregar tus emociones. Te enorgullece entregarte sin miedos, con toda tu vulnerabilidad por delante. Prefieres ser intenso, que amar a medias por cobarde.

5. TAURO

Al principio de la relación pones muchas barreras, porque no quieres verte desesperado ni ponerte a los pies de alguien que no te ha demostrado suficiente lealtad. Sin embargo, una vez que te sientes seguro, te sale tu lado conquistador, el que basta que se proponga algo para conseguir lo que quiere. Tauro, te gusta demostrarle a tu pareja que no está sola y que meterías las manos al fuego para ayudarle, si fuera necesario.

6. LEO

Por supuesto, que eres un signo independiente, pero cuando te enamoras puedes perder un poco el piso, no conoces límites cuando se trata de dar lo mejor de tu esencia y te encanta. Leo, te gusta crear vínculos en los que te sientes amado, respetado y escuchado. Lo que más te molesta en una relación es tener que andar rogando atención, no estás para rebajarte al nivel de nadie. Si te quieren está bien, no vas a humillarte.

7. GÉMINIS

Sin duda, ya entramos en el terreno de los ferozmente independientes, los que no piensan poner su dignidad en juego por ningún mal amor. Eres un signo que cuando está solo encuentra calma, una manera en la que puedes analizar los pros y contras de cada uno de tus avances. Si decides estar con alguien es para nutrirte en todos los sentidos, si te resta mejor te vas.

8. VIRGO

Una parte de ti le apuesta a la relación, porque tu corazón no es de piedra y cuando te enamoras, quieres ver feliz a la persona. Sin embargo, no pondrías en riesgo tu integridad, tus pasatiempos y sueños, por nadie. Virgo, hay amores que te ahogan, que quieren llegar a tu vida para demostrarte que eres su todo. Eso es lo que no quieres, que te presionen y te hagan sentir como una marioneta.

9. CAPRICORNIO

La verdad es que las relaciones dependientes no están incluidas en tu vocabulario, huyes de ellas. Capri, sabes que una persona que no es capaz de centrarse en sus propias metas, se puede convertir en una piedra en el zapato y a estas alturas tú no estás para solucionarle la vida a nadie, ya bastante complicado es enfrentar lo tuyo. Tu tiempo y tu esfuerzo se lo gana aquella pareja con la que puedas hacer equipo.

10. ARIES

Definitivamente, la independencia te recorre cada poro. Eres un signo que está acostumbrado a hacer lo que le plazca, las ataduras te aburren. No hay nada más bonito y más real, para ti que amar desde la libertad. Eres paciente, pero no vas a tolerar a alguien que intente llegar a tu vida para darte órdenes. La determinación que vive en ti jamás te dejaría ceder en una situación así.

11. ESCORPIO

Está claro que eres un signo sumamente emocional, te encanta hacer que tu corazón se deje llevar, pero eso no significa que seas ingenuo. Por el contrario, las actitudes de algunas personas te han dejado claro que muchas veces la maldad se disfraza de una manera increíble. Tu manera de amar no es fría ni tampoco hay rencor en ella, pero no vas a ser el juguete de nadie.

12. SAGITARIO

El último de este top, el que le hace honor a la independencia y le importa poco lo que piense el resto de la gente. Ese eres tú, estás acostumbrado a dar lo mejor de ti, pero no todo de ti. Hay cosas que te guardas, problemas que hablas con la almohada. Necesitas tiempo para confiar en alguien, no vas a abrir tu corazón sólo porque te digan palabras tiernas, se trata de algo más. Alguien que te ame tal y como eres, alguien que respete tus alas.