Dime de qué signo eres y te diré cómo whatsappeas: de los clavadores de vistos, a los más intensos

La tecnología avanzó en los últimos años a pasos agigantados, pero son muchos los que aún no se sienten tan cómodos con los diálogos virtuales. Pese a que la pandemia ofició casi como de máster en vínculos 2.0, lo cierto es que hay veces en las que las conversaciones por WhatsApp se tornan algo exasperantes.

Por fuera de las personalidades, hay algunas otras variables que nos condicionan a la hora de vincularnos a través de los mensajes digitales. Y el signo zodiacal, es uno de ellos. Es por eso que el sitio Horóscopo Negro desglosó cuál es el perfil de cada uno de los signos. Creer o reventar.

ARIES

Aries, tienes la reputación de tardar mil años en contestar a los mensajes y bueno, la verdad es que esa reputación te la has ganado a pulso. No es que ignores a la gente, simplemente lees los mensajes y se te olvida contestarlos porque tienes mil cosas que hacer y no tienes demasiado tiempo. Eso sí, cuando te pones a contestar lo haces detenidamente, pero también es verdad que eso solo pasa una vez al mes como mucho. Tú prefieres comunicarte cara a cara.

TAURO

Tauro, cuando envías mensajes vas directamente al grano porque sabes que todo lo que se escribe por las redes sociales puede malinterpretarse y pasas de tener malos rollos innecesarios. Sabes que tus mensajes pueden interpretarse también como duros, secos e incluso distantes, pero prefieres decir las cosas claras antes que andarte por las ramas. No te gusta perder el tiempo y menos si tienes que estar escribiendo para ello.

GÉMINIS

Géminis, mandas en quince mensajes distintos lo que podías escribir en uno. Sí, eres así, pero es lo que hay y las personas que quieran comunicarse contigo a través de las redes sociales tienen que aceptarlo. Además, prefieres comunicarte por grupos porque prefieres ahorrar tiempo. Eso de tener que mandar lo mismo a distintas personas por separado lo ves una idiotez. Tú eres la persona que crea los grupos hasta para preguntar el tiempo que hace fuera. Te encanta crear grupos de amistades.

CÁNCER

Cáncer, tú cuando te pones a escribir mensajes lo das todo. No puedes evitar ponerte moñas y expresar todo lo que sientes porque sabes que muchas veces expresarlo en persona te cuesta mucho más. Es por eso por lo que aprovechas este método de comunicación para sincerarte y dejar las cosas claras. Tus mensajes son largos e intensos sí, pero gracias a ellos los demás pueden saber mucho más de ti. No te avergüences de ello.

LEO

Leo, tú la verdad es que no envías muchos mensajes de texto, tú prefieres mandar fotos con filtros graciosos para comunicarte por redes sociales. Básicamente no te gusta perder el tiempo con este tipo de cosas, sobre todo, si lo que tienes que decir es importante porque tú para esas cosas prefieres hablar en persona. Tú aprovechas los mensajes para pasar un buen rato y compartir memes y ese tipo de cosas. Sabes muy bien lo que haces.

VIRGO

Virgo, tienes las cosas muy claras y no te gusta mandar muchos mensajes porque sabes que tus intenciones pueden malinterpretarse. Sabes que son una buena herramienta, pero cuando tienes que decir algo importante, prefieres hacer una llamada para que así no haya malos rollos innecesarios. Eres muy inteligente y sabes perfectamente como usar este tipo de herramienta, a ti no hay quien te la cuele y eso ya lo sabe todo el mundo.

LIBRA

Libra, escribir por mensaje es para ti una buena herramienta para sacar toda la información que necesitas. Te encanta hacer todo tipo de preguntas para ver por donde sale la gente. Sabes que la información es poder y a ti eso te encanta. No es que seas chismoso, pero te gusta estar al tanto de todo lo que pasa. No paras de preguntar, pero cuando consigues lo que quieres tampoco vas gritando a los cuatro vientos esa información. Puedes ser del team FBI del zodiaco, no sé de que se sorprenden.

ESCORPIO

Escorpio, la verdad es que prefieres no comunicarte con mensajes porque sabes que a veces tus formas nos son las correctas o son malinterpretadas por todo el mundo. Estás harto de pedir perdón por cosas que tú no piensas o no quieres decir así. Tú prefieres comunicarte cara a cara y dejarte de tonterías porque sabes que con estás cosas siempre vas a ser el malo porque por muy buena intención que tengan tus mensajes, los demás siempre le van a poner el tono que ellos quieran.

SAGITARIO

Sagitario, tú siempre comienzas con una pequeña broma para llegar a una conversación larga que dure todo el día. Te encanta hablar con todo el mundo, no tienes problemas en hablar horas y horas con tal de estar hablando con esa persona que tanto te alegra el día. No dejes nunca de mandar un mensaje por lo que pueda pensar la gente porque el “no” ya lo tienes, así que, lánzate y no le des tantas vueltas a la cabeza.

CAPRICORNIO

Capricornio, no estás en contra de comunicarte de esta manera, pero no vas a ser tú quien de el primer paso. Si te hablan, tú contestas, pero pasas de ir detrás de la gente. Tienes cosas más importantes que hacer y prefieres comunicarte cara a cara, así que, no vas a ser tú el que inicie una conversación a través de las redes sociales a no ser que no te quede otra. Capri, eres tradicional y eso se nota.

ACUARIO

Acuario, tú eres libre en todos los aspectos y no te gusta que estén mandándote mensajes a todas horas. Es por eso por lo que tú solo te comunicas de esta manera para compartir memes o videos graciosos. Tú hablas con la gente en persona, pasas olímpicamente de perder el tiempo para que luego malinterpreten tus palabras. No sueles contestar los mensajes en el momento porque se te olvida por completo haberlos leído. Eres así y así hay que quererte.

PISCIS

Piscis, eres un alma creativa y tú utilizas este método de comunicación como otra herramienta para desprender toda tu imaginación. Te gusta mandar mensajes para compartir tus ideas más locas, pero también para reírte y pasarlo bien. Eres de esas personas que expresa todo lo que siente por mensajes, pero tampoco tienes miedo de expresarlo en persona. Es por eso por lo que siempre eres tú al 100%. Da igual como te estés comunicando porque siempre hablarás desde tu corazón.