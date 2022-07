Dime de qué signo es y te diré cómo besa: el ranking de los mejores besadores del zodíaco

Hay que decirlo: besar bien es un arte que pocas personas dominan. Parece simple, hasta una reacción natural; pero, no. Los nervios, la falta de práctica o el acelere por la situación puede condicionarnos a la hora de llevar adelante tan delicada (y milenaria) práctica de demostración de amor y cariño.

Pero hay algunas otras variables que nos condicionan. Y el signo zodiacal, es uno de ellos. Es por eso que el sitio Horóscopo Negro desglosó cuál es el perfil de cada uno de los signos en lo que a "chapes" respecta.

LEO

No hay una palabra exacta para definir todo lo que transmites a través de tus besos. Sin embargo, estar cerca de ti es sinónimo de calor, deseo y mucha intensidad. Te gusta iniciar con un roce leve, juguetear y dejar que tu aliento te guíe hasta la cima. Eres curioso, divertido. Lo tuyo es mucho más que un beso, es una invitación que pone a prueba las sensaciones de todo aquél que te tiene cerca.

ARIES

Cuando besas lo haces de una manera tan genuina y arrolladora, que eres capaz de abrigar corazones. Tus besos están llenos de mucho vigor, sinceridad y pasión. Tienes el don de abrir la caja de los secretos de la otra persona con sólo intercambiar tu aliento. Puede que al principio seas un poco tímido, pero si te dan la confianza de que todo está bien, te dejas llevar hasta que la adrenalina les recorre cada rincón del cuerpo.

SAGITARIO

Hay besos que tienen el don de sacudir el alma, son temerarios, hipnotizantes y quisieras que duren toda una vida. Tal y como los das tú. Eres el signo que no se anda con rodeos, cuando se trata de besar prefieres pedir perdón, que pedir permiso y la verdad es que rara vez te arrepientes de dar el primer paso. Contigo la conexión boca a boca es primordial. Si alguien no te atrae como un imán, mejor te vas.

CÁNCER

Tus labios se extrañan, porque son capaces de ir hasta las profundidades. No te conformas con besos superficiales, quieres conocer a través de los labios y se te da muy bien. Te gusta hechizar y por eso usas las caricias a tu favor. No te guardas nada, si es necesario abrir el caparazón, lo haces. Quieres un ambiente lleno de confianza, encanto y seguridad. No hay más.

ESCORPIO

A menudo, tus besos van deprisa, no entienden de razones, te dejas llevar hasta que tus sensaciones se desbordan. Es raro que te olviden, aunque lo nieguen, vuelves a su mente cada vez que alguien nuevo toca sus labios. Porque dejas huella, una magia y una química prácticamente irreemplazables. Quieres todo o nada, los besos a medias te aburren, si no hay una descarga de energía, no vale la pena.

GÉMINIS

La gente debería tener mucho cuidado con tus besos, porque una vez que los prueban se vuelven adictivos. Eres quien no pasa desapercibido, incluso si solo se trata de una noche. Te gusta la chispa, lo que le hace honor a lo inusual. Marcas la diferencia desde el primer instante y eso es lo que cautiva de ti. Nunca bajas la cabeza por nada ni nadie, tu lado firme enamora tanto como la manera en la que besas.

LIBRA

Eres el tipo de persona que despierta esas ganas de estar, de explorar, de compartir la cama cada mañana. Hay algo tan dulce en tus besos, que hasta cuando los das en la frente se vuelven una experiencia memorable. Hechizas Libra y lo sabes, porque tienes ese toque de ternura y rudeza que envuelve. Impactas, de eso no hay duda. Los amores se pueden marchar, pero sin darte cuenta quedas grabado en sus almas.

PISCIS

Quédate con quien te bese el alma, porque la piel te la puede besar cualquiera. Eso es lo que tú necesitas, no perder el tiempo con amores que no tienen idea de que se puede amar más allá de las apariencias. Eres un alma tan genuina y dulce, que sería absurdo que invirtieras tu atención en alguien que vale tan poco. Le haces honor al amor, las caricias suaves y los abrazos que se dan de corazón. Exactamente así besas.

TAURO

La cuestión es simple, un beso tuyo jamás le caería mal a nadie. Sin embargo, van a tener que esperar sentados su turno, porque tú eres quien decide cuándo y con quién. Tu lado selectivo te impide dejarte llevar con cualquiera, necesitas a alguien que te brinde seguridad para demostrarle que tu manera de besar es como un tatuaje. Empiezas de una manera suave, tímida y dulce, pero terminas con un toque salvaje que atrapa.

VIRGO

Sin duda, muchos quisieran estarte llenando de besos noche y día. Eres el signo que le hace honor a la perfección y cuando se trata de besar la cosa no cambia. Siempre hay un beso que te deja un antes y después, uno como los que tú das. Está claro que eres una persona de pocas palabras, pero es tu lenguaje corporal el que grita toda la bondad que hay en tu interior. Tus besos son el reflejo de lo bonito de tu alma.

CAPRICORNIO

Buenas charlas, buenos besos, bueno todo. Contigo no hay puntos medios, cuando decides dejarte llevar son tus emociones las que gobiernan. Puede que algunos digan que tu corazón es tan frío como el hielo, porque te cuesta muchísimo darle lo mejor de ti a cualquier persona. Sin embargo, cuando te entregas lo haces de una manera excepcional, amorosa e intensa, tanto que tienes el don de elevar al cielo.

ACUARIO

Definitivamente, tus besos no son para los que temen, porque te encanta subir de tono en el momento menos esperado. Sin embargo, nunca haces sentir incómodas a tus parejas, simplemente, te gusta ser impredecible. Un amante que no huye de la experimentación, entre más cardíaco se ponga el asunto, mejor. No eres de los que se conforman con besos hoy y mañana no. Tus besos tienen un toque soñador e imaginativo, nunca das un beso igual.