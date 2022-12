Consejos para elegir entre los lentes más emblemáticos

Bien sean lentes con un diseño clásico o los renovados temporada tras temporada lentes de moda, la variedad es sumamente amplia: con marcos grandes o pequeños, con lentes polarizados o espejados, en tonos grises o con colores vivos… hay tantas combinaciones como gustos posibles.

Entre tanta oferta, sin dudas que hay marcas que sobresalen y hablar de gafas de sol sin mencionar a los reconocidos mundialmente lentes Ray Ban sería una total picardía.

Su trascendencia es tal que algunos de sus modelos de lentes han marcado una época y han vencido el paso del tiempo para volverse verdaderos clásicos.

A continuación, vamos a conocer un poco la historia de una de las marcas de lentes más reconocidas del mundo y repasar algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de elegir tus próximas gafas.

¿Qué tiene que ver Ray Ban con la aviación?

Si no sos muy conocedor de la historia de la marca, pero sí eres cinéfilo, probablemente pensaste en Maverick (Tom Cruise) surcando los cielos en la tan recordada película Top Gun de comienzos de los 80 o en su flamante segunda parte.

Sin embargo, más allá de que no sea incorrecta la conexión de los lentes de marca Ray Ban con la película, la historia es tan antigua como esencial para esta empresa.

Todo comenzó en 1929 cuando el coronel del Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos John Macready trabajó en conjunto con la empresa Bausch & Lomb, que se dedicaba a fabricar equipos médicos, para desarrollar unos lentes que les permitan a los pilotos de avión reducir las molestias ocasionadas por el brillo del cielo en pleno vuelo.

Fueron siete años de arduo trabajo hasta que se dio con el primer modelo conocido como “antideslumbrantes”: una estructura plástica que enmarcaban dos grandes lentes verdes que permitían eliminar el resplandor solar entorpecer la visión.

Así nacían los rayban lentes de sol, que deben su nombre a su capacidad de recudir el impacto de los rayos ultravioletas e infrarrojos en los ojos.

¿Cuáles son sus modelos?

Ya sean lentes de sol hombre ray ban o también modelos para mujeres, la empresa estadounidense ha desarrollado un amplio abanico de productos con diseños de todo tipo y materiales que se pueden dividir en cuatro grupos:

Los modelos aviator son los más icónicos y reconocidos. Su estilo clásico data desde la fundación de la empresa, pero debido a su popularidad trascendieron largamente su esencia militar para convertirse en uno de los modelos más elegidos por hombres y mujeres de todo el mundo.

Hacia mediados del siglo pasado, las grandes celebridades del mundo popularizaron el modelo wayfarer. Estos lentes ray ban mujer, principalmente, aunque en los últimos años también se han realizado diseños que también suelen ser elegidos por muchos hombres.

Como su nombre lo adelante, los Ray Ban de la gama round tiene un diseño con lentes más circulares que en forma de la clásica gota y un tanto más pequeños. Su diseño clásico y disruptivo, elegante y transgresor es adoptado de manera unisex gracias a su versatilidad.

Los clubmaster tienen una fuerte impronta de los años 60, con un diseño que no pasará desapercibido en quien los porte.

Como comentamos anteriormente, estos son los grandes grupos de gafas que Ray Ban ofrece. Cada uno de estos grupos cuenta con cientos de modelos diferentes gracias a la combinación de los materiales y el diseño de sus marcos, sus lentes, los colores y tantas combinaciones más.

¿Por qué elegir unos lentes Ray Ban?

Más allá de una reconocida trayectoria en el mercado y la popularidad de sus modelos, hay otras consideraciones que juegan a favor de la empresa norteamericana para elegir uno de sus lentes por sobre otras marcas.

Cierto es que, posiblemente, en la comparación los Ray Ban tienen un precio un poco más elevado que lentes con un diseño similar, pero de otra marca.

Ahora bien, dejando la cuestión monetaria de lado, los puntos más altos de Ray Ban radican en:

La amplia cantidad de modelos disponibles, tanto para hombre como para mujeres.

La resistencia y confiabilidad de sus marcos, además de su imperceptible calce.

Sus lentes están desarrollados con la más alta tecnología para protegerte de los rayos ultravioletas e infrarrojos.

Cuenta con modelos personalizables para que puedas ajustarlo a tu gusto y parecer.

¿Qué debo tener en cuenta para elegir mis próximos lentes de sol?

Ya sea por una cuestión estética o porque realmente necesitas unas gafas que protejan tu vista de los rayos solares, a la hora de elegir tus lentes no te olvides tener en cuenta las siguientes consideraciones:

-Es importante que impidan totalmente el paso de los rayos ultravioleta. Esta cuestión que debería ser, prácticamente, central, muchas veces es pasada por alto. No omitas chequear en las indicaciones del producto o consultar con el vendedor si el modelo que te gusta te brinda una protección del 100% ante los rayos solares. En este sentido, es necesario tener en cuenta que más oscuro no es sinónimo de mayor protección: las gafas más oscuras lo único que te garantizarán es que pase menos luz, que no es lo mismo que los rayos ultravioletas.

-Cuanto más grande mejor, de esa manera, tu vista estará más protegida y se evitará que los rayos solares ingresen por los costados de los lentes.

-Tené en cuenta que los lentes polarizados reducirán el resplandor producido por el agua o el asfalto, pero no necesariamente te protegerán de los rayos ultravioletas. Al momento de elegirlos, no pierdas de vista este último detalle.