Si estás leyendo esto, podemos asegurar que ya tienes un paso en el trading solo por el hecho de poseer conexión a una red. Así que pasemos al segundo paso, el punto central es conocer de qué tratan las opciones binarias.

Pero primero debemos conocer qué es el trading, que es la rama de la que se apoya cualquier mercado de inversión en línea: Cuando hablamos de trading son todas las herramientas que estudian las finanzas en el mercado de valores para tener un estimado del cual nos ofrece a nosotros un mayor beneficio. Debemos ser conscientes que, sin ninguna orientación en el campo, no es recomendable comenzar a operar.

Con respecto a lo anterior existen muchas páginas actualmente orientadas a la orientación de personas en este campo, como es el caso de binaryoptions.com que tienes más de 10 años en el ámbito de la ayuda y orientación en opciones binarias. Así como esta web existen más adecuadas al campo en que te sientas más cómodo.

Volviendo al tema principal, acerca de las opciones binarias en cuestión, es uno de los campos más recomendados para los que buscan una inversión de corto plazo, aunque su margen de riesgo al mismo tiempo sigue siendo alto. Así que la principal recomendación de cualquier experto en el tema es que las estudies bien. Consiste como se mencionó anteriormente en una inversión en un corto margen de tiempo comparado con otras inversiones, siendo las opciones binarias capaces de soportar una negociación con un mínimo de 30 segundos o con un máximo de 2 meses.

Todo dependerá de cantidad de dinero invertido, puesto que, hay opciones binarias en las cuales puedes negociar con tan solo un dólar, sin embargo, no todas estas tienen un costo tan bajo.

¿Son seguras las opciones binarias?

Es un tipo de inversión o contrato financiero en el que el usuario debe predecir si el valor de un mercado subirá o bajara en un tiempo determinado. También se podría considerar como un tipo de apuesta, ya que, el objetivo final es que hagas una investigación del mercado para saber como es su flujo de ganancia o pérdida y ahí decidas a que opción invertir.

Muchos la consideran una inversión de suerte, sin embargo, al mismo tiempo muchos inversionistas afirman que si haces la investigación correspondiente, esta herramienta de inversión puede salir muy rentable, habiendo en ella ganancias de hasta un 80% de la totalidad de las inversiones.

Dicho todo depende de ti evaluar si te sientes cómodo con esta opción, ya que personalmente aquí apoyamos el hecho de que la investigación puede marcar diferencia tanto en las opciones binarias, como en cualquier todo tipo de inversión. Puesto que, cada inversión tiene su rango de error, sin embargo, depende de ti depositar tu dinero en la que más confortable te parezca y poner al mismo tiempo todo tu empeño en investigar el mercado desde que tomes la decisión de comenzar a invertir.

¿Qué debo saber antes de negociar una opción binaria?

A día de hoy, puedes encontrar muchos testimonios de expertos en opciones binarias o en otros campos, prometiendo una gran tasa de ganancia en estos métodos, la cual no es totalmente imposible, puesto que no se le quita mérito a las personas que han logrado este hito. Sin embargo, algo que sí podemos afirmar, es que dichos inversionistas hayan llegado a esa tasa de victoria sin una investigación o sin un proceso prueba-error que los haya hecho aprender. No queremos decir que no puedas comenzar a ganar dinero como novato, solo que, así como un empleo o deporte requiere de estudios, las inversiones, y en especial las opciones binarias requieren un alto conocimiento en el campo.

Lo que te recomendamos que sepas antes de empezar es un conocimiento total del tema, que te consideres un experto en el área antes de comenzar, de modo que, solamente te falte la práctica y la ejecución en el campo. Todo este conocimiento te servirá para saber qué hacer en cada caso, donde invertir, dinero, tiempo, lo principal es tener la capacidad de analizar situaciones que se te pueden presentar como inversionista.

Si te consideras una persona con conocimiento nulo en inversión, puede que este campo no sea para ti, lo más recomendable como se ha repetido en ocasiones, es que analices sin parar hasta que comiences a invertir con la confianza de que lo ganarás todo. Debes planteártelo en que no puedes ser entrenador de un equipo sin haber estudiado el deporte o actividad antes. Otro de los rasgos más importantes en el mundo de la inversión son la calma y confianza y estos únicamente los ganarás si tienes el conocimiento necesario para mantener la paciencia en cualquier inversión que hagas.