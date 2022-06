¿Llevarse el bote en los slots? ¿Mito o realidad?

Si hay un juego que atrae a los mexicanos (y medio mundo más) es los slots o, como antiguamente se denominaban, máquinas tragaperras. Las innovaciones digitales han permitido a este juego puramente relacionado con el azar subsistir a todos los nuevos juegos de ocio y entretenimiento que se nos ofrecen. Los slots mantienen esa esencia de siempre, de hacer girar una palanca esperando que la suerte nos ofrezca una coincidencia de elementos. Ahora ya no sólo hay iconos de frutas, sino iconos relacionados con el deporte, el cine, la historia o grandes ciudades del mundo, por mencionar algunos ejemplos. La música es más amena, y variada, y lo mismo sucede con los gráficos y experiencia del usuario. ¡Ha mejorado un mundo! En consecuencia, hay más usuarios porque tampoco se necesita una ristra de conocimientos.

Cómo ven, los slots no han conllevado una revolución de este juego inventado en 1891, en lo que entonces era una incipiente ciudad de Nueva York. Posteriormente, unos cuatro años después, el inventor Charles Augusto Frey acabó perfeccionando, en su estudio de la ciudad de San Francisco, ese invento en un juego muy similar al actual que conocemos y han conocido millones de generaciones. Desde esos prehistóricos momentos, ese juego ha conseguido entretener a millones de seguidores, aunque ninguno de ellos ha conseguido resolver esa pregunta perenne sobre si es posible apuntarse el bote en los slots. ¿Estamos ante un mito creado alrededor de este juego? ¿O es posible hacerse con un buen botín? En cualquier caso, siempre hay que jugar de manera muy responsable y quién sabe si alguno de los siguientes trucos que vamos a desvelarles permitirán a cualquier jugador desvelar ese misterio que ha crecido en la misma proporción que los slots.

Entonces, ¿por dónde empezamos? Básicamente por el principio, aunque es una obviedad, pero no por ello debemos saltarnos este factor que veremos a continuación. El juego, en México, está regulado desde organismos públicos, encargados de otorgar las licencias pertinentes a las diferentes empresas que buscan ofrecer los juegos de slots, y otros muchos, a través de sus diferentes plataformas. Éstas deben cumplimentar una serie de requisitos. Lo mismo sucede si buscamos empresas fuera de México. Esto es importante porque el jugador sólo debe preocuparse de disfrutar de su tiempo de ocio. Cero problemas. Y porque estas empresas oficiales invierten dinero en materia de seguridad.

Otro aspecto clave a la hora de comenzar con los slots está en fijarse un tope de presupuesto. Hay que considerar que estamos ante partidas que se desarrollan de manera muy ágil. También debemos fijarnos, y aprovecharnos, de aquellas plataformas que nos ofrecen bonos de bienvenida o partidas gratis, aunque siempre con cierta moderación. Es decir, debemos fijarnos en las ofertas, pero siempre y cuando éstas no sean desproporcionadas a nuestro favor. Quizá nos metamos en un serio problema. Y, por último elijamos ese slot cuya temática más nos gusta, porque así nos divertiremos mucho más.

Cuestión de probabilidades

Sentadas las bases, las cuales son aplicables a muchos otros juegos que se ofrecen en las diferentes plataformas online, desvelaremos algunos consejos, o trucos, sobre cómo podemos llevarnos el bote. Eso sí, recuerden que nadie se hace millonario jugando a los slots. El primer truco básico es jugar en aquellas máquinas de slots que cuentan con el bote acumulado. Esto no quiere decir que nos vaya a tocar, pero sí aumentará nuestras posibilidades en comparación a aquellos otros slots que sí han dado ya ese bote. Y hablando de bote debemos comentar las rondas de bonificación extra. Si las conseguimos, aumentaremos nuestras opciones de llevarnos un bote.

Jugar a los slots no requiere de grandes conocimientos, pero la práctica siempre cuenta y muchas plataformas permitirán echarse unas partidas de manera totalmente gratuita. ¿Qué podemos aprender? Básicamente entenderemos cómo funcionan los slots, cómo obtener rondas extras e incluso echar unos cálculos estadísticos, los cuales no son determinantes, pero sí ayudan sobre las cábalas que podemos hacer previamente a jugarnos unos pesos de manera responsable. Esto siempre es lo más importante.

Este último consejo, de jugar de manera responsable, entronca con otro consejo básico consistente en realizar pronósticos de manera tranquila y sin grandes proporciones económicas. De esta manera, alargaremos nuestras partidas y nuestras posibilidades de ganar, siempre y cuando también hayamos desarrollado las habilidades comentadas anteriormente mientras realizábamos algunas tareas de forma gratuita.

¿Y la ubicación? ¿Es importante o es otro mito a la hora de ganar a los slots? No es mito, y cuando hablamos de ubicación nos referimos a esos slots que se encuentran rápidamente en el sistema o como oferta de ese momento. Según los estudios, la mayoría de los jugadores accede a estos slots y rápidamente se marcha, más allá de ganar o perder. En estos casos, las posibilidades de perder son evidentes. Conviene, por consiguiente, no aceptar ofertas de juego nada más acceder a las aplicaciones. También debemos evitar cualquier tipo de reclamo de personas y/o marcas conocidas, puesto que los premios también serán menores. No estarán controlados ni se evitarán dar, pero su porcentaje será menor. Estos comentarios no entran en conflicto con el poder aprovecharnos de bonos o similares; en estos casos, nosotros podremos elegir slots.

Debemos también tener cuidado con las denominadas máquinas progresivas, y cuyo bote aumenta en función de la inversión realizada por el jugador. Suelen ser ofertas tentadoras que muy pocas veces acaban saliendo bien para los jugadores. La opción a conseguir un bote es muy residual en términos porcentuales. Y en aspectos matemáticos debemos evaluar el Return To Player(RTP) y que significa que cuánto más alto sea, mejor será para nuestros intereses. Eso sí, ya saben que los slots siguen basándose en el azar y eso siempre es un factor incontrolable. Quizá tengamos un RTP muy alto y no acabemos con una sonrisa.

El objetivo, por consiguiente, es disfrutar de nuestro tiempo de ocio, de manera responsable y en compañía de los amigos. Deben recordar que ningún jugador se hace millonario con unas tiradas de slots ni tampoco hay premios siempre. Y más en México, donde el número de jugadores aumenta progresivamente todos los meses debido a la fuerte inversión de las empresas punteras del sector y a la buena acogida desde las instituciones oficiales