USDT o DAI, ¿qué dólar cripto me conviene comprar?

Sin embargo, hay más de una opción disponible para ahorrar, por lo cual acá te contaremos cuál te conviene elegir entre USDT, DAI y, por qué no, también USDC.

Tipos de stablecoins

Como ya todos sabemos, una stablecoin es una cripto cuyo fin es el de alejarse de la volatilidad propia de otras monedas virtuales utilizando otros activos como respaldo que garanticen la paridad con el dólar, euro, etc. De esta manera, funcionan como método de ahorro sin la posibilidad de que su precio caiga o suba a lo largo del tiempo. Según el tipo de respaldo existen 3 tipos de stablecoins:

Colateralizadas con dinero fiat: Estas poseen sus reservas en moneda fiat, es decir, dólares o euros. Comprender su paridad es muy simple, ya que 1 USDT/USDC= 1 dólar.

Colateralizadas con otras criptos: A diferencia de las anteriores, estas están colateralizadas con criptomonedas y se regulan de manera automática gracias a smart contracts. DAI es el caso más conocido y usado, ya que tiene más del triple de reservas (sobre todo en ETH) por cada dólar emitido.

Algorítmicas: Estas son, por el momento, las más peligrosas y no existe caso de éxito que sirva para que la gente confíe en ella. Al no estar respaldadas por dinero fiat/criptos ni ninguna otra cosa, los algoritmos pueden fallar y derrumbar la paridad por completo. Tal es así, que la ‘stablecoin’ UST, de la red Terra, desapareció en apenas cuestión de días, perdiendo todo su valor y arruinando la economía de miles de personas que confiaban en el UST.

Qué es USDT

Si más o menos te interesa todo lo relacionado a las criptos, lo más probable es que conozcas el término USDT pero quizá no sepas bien qué es o cómo funciona. Para despejarte las dudas, USDT es la sigla que tiene el dólar cripto creado por la compañía Tether. Esta empresa fue capaz de desarrollar la stable con mayor capitalización de mercado de todo el ecosistema, siendo la más usada para realizar transacciones o simplemente guardar allí su dinero.

Aunque su volatilidad sea prácticamente nula, puede que por momentos baje algunos centavos por ciertas noticias que podrían perjudicar de alguna manera a la moneda virtual, pero tiende a recuperar rápidamente el PEG.

Características

Al igual que las stables no algorítmicas, el valor no se verá modificado en el transcurso del tiempo. Las comisiones por enviar dinero son muy bajas, siendo la opción ideal a la hora de mandar tokens de una cuenta a otra. Al ser muy integrable, todas las plataformas se encargan de que el par de las otras criptos sea USDT. Traders y exchanges generalmente guardan el valor de su capital en USDT para no ser permeables ante las subidas/bajones de otros criptoactivos.

Qué es DAI

En el año 2017, un equipo de programadores de MakerDAO lanzó al mercado la stablecoin DAI, siendo una de las pocas completamente descentralizadas y, por lo tanto, inconfiscable. Lo positivo de la descentralización es que ningún gobierno o banco central puede tomar la decisión de regularla, lo que cumple con el espíritu general de las criptos.

Al emitirse un DAI no hace falta la presencia de un intermediario, ya que el sistema ha sido diseñado para que quien emita deje una garantía con otro activo en cripto. Así se da la llamada colateralización, cuyo fin es el de garantizar que cada dólar virtual emitido tenga un respaldo y no existe la posibilidad de sufrir inflación y que los DAI pierdan valor. Lo mejor de esta stable es que está sobrecolateralizada, por lo cual la estabilidad está garantizada y le agrega una cuota extra de confiabilidad a la gran stable que es DAI.

Ventajas

Esta stablecoin es descentralizada y el historial de seguridad es bastante más amplio que su competencia. A diferencia de USDT, no depende de ningún banco, por lo cual no existe la posibilidad de que embarguen cuentas o arruinen el protocolo y dejen en bancarrota a los holders de DAI. En escenarios adversos, MakerDAO supo mantener estable el valor del DAI, lo que da un extra de confianza con respecto a su funcionamiento. Respeta al 100% la privacidad del usuario ya que cualquiera tiene la posibilidad de ingresar al sistema sin completar ningún KYC. Está ampliamente soportada en una enorme cantidad de casas de cambio.

Diferencias entre DAI, USDT, USDC

Para que comprendas a la perfección las diferencias entre DAI, USDT, USDC, a continuación te explicaremos a grandes rasgos los puntos más importantes de cada cripto.

Tether (USDT)

El USD-Tether es una stablecoin emitida por Tether Limited, una compañía registrada en Hong Kong que respalda su emisión a partir de dinero fiat, letras del tesoro, certificados de depósito, bonos, metales preciosos, y muchas cosas más. Su ventaja principal es que tiene la mayor cantidad de liquidez en el mercado.

No obstante, algo que preocupa a los especialistas en estos temas es que no existe ninguna auditoría confiable que confirme lo asegurado por Tether Limited, por lo cual puede que exista ese respaldo en bonos; metales preciosos; dinero en efectivo, o puede que no...

USD Coin (USDC)

Por el lado de USDC, esta stable la emiten Coinbase y Circle respaldados por el Tesoro de Estados Unidos. De esta manera, estamos en presencia de una cripto bastante confiable pero super centralizada, por lo cual no va acorde a la idea con la cual el bitcoin fue concebido. No obstante, al recibir auditorías de manera periódica está garantizado que su respaldo realmente existe, algo que no sucede con el USDT. En este caso, su colateralización es posible gracias a dinero en efectivo y bonos del Tesoro estadounidense.

DAI (DAI)

Si bien ya hemos hablado de DAI con anterioridad, vale la pena destacar en qué se diferencia de las otras opciones. Su construcción y emisión la administra Maker, y al ser descentralizada, no es necesaria la participación de ninguna institución para emitir DAI, ya que cualquiera puede hacerlo siempre y cuando deje otras criptos como respaldo. Su ventaja principal es que no está metida ninguna gran institución.

