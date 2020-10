"Bendición de Dios": el delirio místico de Trump por su contagio de Covid y el cocktail que promociona

Inmerso de lleno en la campaña por su reelección, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que fue “una bendición de Dios” haberse contagiado de coronavirus (Covid-19) y transitar el proceso de la enfermedad como lo hizo. Las declaraciones del mandatario fueron realizadas ayer cuando ingresó por primera vez, desde que fue diagnosticado como positivo, al salón oval (despacho presidencial) de la Casa Blanca .

En el mensaje, que fue grabado y publicado en todas las redes sociales del mandatario, Trump procuró recomendarles a los norteamericanos que prueben el tratamiento que utilizó, Regeneron, para combatir el Covid-19. Se trata de un cocktail experimental que todavía se encuentra en etapa de pruebas.

"Esta fue una bendición oculta. Me contagié, oí lo que podía hacer esta medicina, pedí que me dejaran tomarla y fue increíble", dijo Trump en el video, en el que agregó que buscará que los organismos regulatorios le extendiendo una autorización de emergencia al cocktail de Regeneron para que pueda empezar a utilizarse en pacientes con Covid-19.

Por otro lado, Trump volvió a criticar a China a quien culpó por la situación de la pandemia. “Ustedes no van a pagar por esto (el cocktail. No fue su culpa de que esto sucedería (por el coronavirus). Fue culpa de China, y China va a pagar un alto precio por esto”, agregó el mandatario estadounidense.

Por otro lado, y ante esta situación, la Casa Blanca estableció nuevas medidas de seguridad después de que Trump regresó del hospital y de que se conociera que otro de sus asistentes también había dado positivo con lo que ya son 16 las personas que cercanas a él que se contagiaron de Covid-19.

¿Qué contiene el cocktail?

El tratamiento de Regeneron fue, de acuerdo al parte oficial, una "medida de precaución". "El cocktail está siendo estudiado en cuatro ensayos clínicos en etapa tardía y su seguridad y eficacia no han sido evaluadas por completo aún por ninguna autoridad regulatoria", anticipó la empresa que lo fabrica. El médico presidencial, Sean Conley confirmó en declaraciones a la prensa, que Trump no presentó síntomas de la enfermedad en las últimas 24 horas y ya acumula cinco días sin fiebre.

Un tratamiento que, además, todavía no ha sido aprobado por la Administración de Fármacos y de Alimentos de EE.UU (FDA, por sus siglas en inglés) contra el coronavirus. Según informa el diario ABC, citando a 'The New York Times', la compañía recibió una llamada para que dieran al presidente acceso al fármaco.

En junio, Regeneron emitió un comunicado en el que afirmaba haber creado "un coctel único de anticuerpos antivirales con el potencial tanto para prevenir como para tratar infecciones y además para evitar el ‘escape’ viral, una preocupación crítica en medio de una pandemia mundial". El documento estaba firmado por el doctor George Yancopoulos, cofundador, presidente y director científico de Regeneron.

REGN-COV2 (nombre científico que recibió el cocktail) fue diseñado para bloquear la infectividad del SARS-CoV-2. Según información de la compañía norteamericana "evaluaron miles de anticuerpos completamente humanos producidos por ratones, que han sido modificados genéticamente para tener un sistema inmunológico humano, así como anticuerpos identificados de humanos que se han recuperado de la covid-19".