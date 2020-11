"Cometí un error estúpido": echaron al periodista del New Yorker que se masturbó en medio de un Zoom de trabajo

El periodista Jeffrey Toobin fue despedido finalmente por la revista The New Yorker. Capaz su nombre no te suena pero, para refrescar tu memoria, quizás que te acordás del periodista que se masturbó en pleno Zoom laboral.

Jeffrey (60 años), que además de ser periodista especializado en temas judiciales es columnista de la cadena CNN, se encargó él mismo de dar a conocer la noticia en su cuenta de Twitter.

”Hoy fui despedido por The New Yorker después de 27 años como redactor. Siempre amaré la revista, extrañaré a mis colegas y estaré ansioso por leer sus trabajos", tuiteó.

Luego de comunicarle la decisión al periodista, la empresa de la que depende la revisa envió una comunicación para todo el personal en la que remarcaba que el objetivo era que “todos se tomen en serio los asuntos del lugar de trabajo”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El incidente, que fue dado a conocer por una publicación de Vice News, ocurrió a mediados de octubre cuando Toobin se masturbó en plena reunión, vía Zoom, con sus compañeros de trabajo.

La denuncia a los ejecutivos de la publicación fue realizada por dos personas que participaron de la videollamada, pero pusieron como condición que sus nombres no fueran revelados por temor a posibles represalias por parte de Toobin.

De acuerdo al relato de los dos denunciantes, Toobin participaba del encuentro por Zoom y en un momento bajó la cámara y mostró que se estaba masturbando. Luego, abandonó la "sala" y se reincorporó "como si nada hubiera sucedido".

"Cometí un error vergonzosamente estúpido, creyendo que estaba fuera de cámara. Pido disculpas a mi esposa, a mi familia, a mis amigos y a mis compañeros de trabajo", reflexionó Toobin. "Pensé que nadie en la llamada de Zoom podía verme. Pensé que había apagado el video de Zoom", intentó justificar.

En tanto, desde The New Yorker ratificaron la suspensión del periodista y explicaron que se está llevando a cabo una investigación interna. "Jeff Toobin pidió un tiempo libre, mientras se ocupa de un problema personal", fue el comunicado que emitió la CNN, en donde Toobin también trabaja como "analista legal".