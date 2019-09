“¿Cómo me pudieron hacer eso?”: el dramático reclamo de Harry a la Familia Real tras la muerte de Lady Di

La relación entre el príncipe Harry y la familia real británica atraviesa un delicado momento. Distanciado de su hermano y alejado de gran parte de la Corona por las fuertes críticas que le hacen a Meghan Markle, el hijo menor de Lady Di cuenta con una poderosa e incondicional aliada dentro del Palacio: su abuela, la Reina.

De acuerdo a las fuentes cercanas a la Corona, Elizabeth coincide con la mayoría de las críticas que les hacen a los duques de Sussex: gastos desmedidos, viajes lujosos y poco contacto con el pueblo. Sin embargo, la monarca todavía carga una mochila muy pesada desde hace 22 años. La muerte de Lady Di no sólo marcó un antes y un después con sus súbditos, sino que cambió por completo la relación con sus nietos William y Harry.

Harry tenía sólo 12 años cuando su madre murió en un accidente automovilístico en París. La princesa acababa de firmar los papeles de divorcio y disfrutaba de sus primeros meses fuera de la Familia Real cuando el auto en el que viajaba chocó contra uno de los pilares del Puente del Alma. Murió dos horas después a causa de una hemorragia interna.

“William y Harry siempre responsabilizaron a los medios por la muerte de su madre. Creen que la acosaron hasta el último momento de su vida y, en algún punto, también cuestionan el modo en el que la Familia Real lidió con la desmedida atención que su madre”, advirtieron amigos cercanos a los herederos de Lady Di.

El último adiós público a Lady Di: uno de los peores momentos en la vida de William y Harry

En efecto, fue Harry quien hace dos años rompió el silencio y contó el calvario que vivió durante los años posteriores a la muerte de su madre. Fue en el marco de un especial televisivo que produjo junto a su hermano y la primera vez en la que reconoció que tuvo serios problemas psicológicos, producto de la presión que recibió para llevar adelante el luto delante de todo el mundo.

Aconsejado por su hermano mayor, Harry decidió comenzar terapia a sus 28 años; una decisión poco usual para los reinos de la Corona. “Mi abuela tiene una forma de hacer las cosas y yo otra. Necesitaba contención y elaborar lo que me estaba pasando. Fue algo que me afectó tanto en mis relaciones personales, como en mi trabajo. No podía seguir así”, confió.

"Mi forma de llevar el duelo era meter mi cabeza debajo de la tierra. Me rehusaba a pensar en mi mamá, porque me preguntaba, ¿de qué manera eso me puede servir? Pensaba que sólo me iba a hacer sentir mal, porque no me la iba a traer de regreso", reconoció el príncipe.

Fue gracias a la ayuda de su hermano que aceptó comenzar un tratamiento psicológico. "Me dio un empujón fuerte. Llevaba veinte años sin pensar en ella y los últimos dos fueron de un caos total. No entendía qué es lo que estaba mal conmigo".

La elaboración del duelo lo llevó a un inevitable enfrentamiento con la Familia Real. “Hubo un momento en el que Harry consideró muy seriamente renunciar a su título y rehacer su vida en África. No quería saber nada con la institución, pero fue William quien le pidió que no lo hiciera”, advirtió la biógrafa del príncipe.

Quien también ocupó un rol trascendental en ese período fue la Reina. “Hubo una reunión muy seria, de la que participaron también el príncipe Carlos y el príncipe Philip”. En esa cumbre real, Harry interpeló a los miembros más importantes de la Corona. “¿Cómo pudieron hacerme esto?”, les espetó, en alusión a aquel sábado seis de septiembre, en el que lo obligaron a marchar detrás del ataúd de su madre.

Desde entonces, Harry no sólo recibió el apoyo del riñón de la Corona, sino que además comenzó a cambiar su forma de ser. En efecto, se puso al hombro la mayoría de las obras de caridad de su madre, pero también recibió el visto bueno para poder disfrutar de un modo "más descontracturado" de su rol. "Generalmente no entiendo cómo los miembros de la Familia Real se mantienen cuerdos. Probablemente estuve cerca de sufrir un colapso total en más de una ocasión".

El funeral de Lady Di fue una ceremonia de Estado y tuvo lugar seis días después de la muerte de la princesa. El Gobierno decretó luto nacional y miles de personas se hicieron presentes en las calles de Londres para seguir de cerca el funeral. La imagen era devastadora: el cajón de la princesa, el sobre con la inscripción “mami” y los hijos de Diana caminando las casi quince cuadras que separan el palacio de Saint James de la Abadía de Westminster, en el que se le dio el último adiós público a la princesa.

“Mi madre acababa de morir y tuve que caminar detrás de su ataúd, rodeado por miles de personas que lo único que hacían era mirarme, mientras otras millones lo hacían por televisión. Creo que es algo que no le deberían pedir a ningún chico, bajo ningún tipo de circunstancia. Creo que es algo que no sucedería hoy”, reconoció décadas más tarde en una de las pocas entrevistas en las que habló sobre el tema.

Harry caminó detrás del féretro junto a su hermano. Los acompañaron el príncipe Carlos, el príncipe Philip y el Conde Charles Spencer, hermano menor de Diana. “Todos los ojos estaban puestos en Harry, porque era el más chico. Cuando llegó a la Abadía tenía sangre en sus puños, porque los apretó durante todo el cortejo. Era claro que no quería estar ahí”, advirtieron familiares de Diana.

“Puedo decir con seguridad que perder a mi madre a la edad de 12 años me llevó a eliminar todas mis emociones y esto ha tenido un efecto bastante grave no sólo en mi vida personal, sino también en mi trabajo. Cuando murió, era muy joven. No quería estar en la posición en la que estaba. Pero, al final, saqué mi cabeza del pozo, empecé a escuchar a la gente que me quería y decidí usar mi rol para hacer el bien”, reconoció Harry.

Desde entonces, el vínculo con su abuela cambió por completo. En efecto, la monarca fue una de las pocas que respetó sin condicionamientos la decisión de Harry de casarse con Meghan, pese a que la unión rompía con muchos de los protocolos reales. “La Reina aprendió la lección de lo que sucedió con su propio hijo, Carlos. Es por eso que con William y Harry fue mucho más flexible. Lo único que quiere es que sean felices. Sabe que ya pasaron por muchas cosas”.

Charles Spencer, hermano menor de Diana, fue el único representante de su familia que caminó junto a William y Harry detrás del féretro. El conde, además, brindó un cargado discurso durante el funeral, en el que no sólo apuntó contra los medios por la muerte de su hermana, sino que también cuestionó a la Familia Real.

Años después, reconoció en una entrevista a la BBC que la Familia Real le mintió durante los preparativos del funeral de Diana. “Me dijeron que William y Harry querían caminar detrás del cortejo fúnebre, algo que naturalmente no fue así. Hacerlos caminar detrás del cuerpo de su madre fue algo grotesco y cruel. Fue la media hora más horrorosa de mi vida”.

“Fue por lejos la peor parte del día: caminar detrás del cuerpo de mi hermana con dos niños que obviamente estaban extremadamente acongojados por su madre. Se trató de una circunstancia muy rara en la que nos dijeron que sólo miráramos hacia el frente”, recordó.

Miles de personas acompañaron el cortejo fúnebre, en un intento por consolar a los pequeños príncipes. “La sensación, la inmensa oleada de dolor que se estrellaba contra uno cuando penetrabas este tipo de túnel de profundas emociones fue realmente desgarradora. Es algo que todavía me produce pesadillas”.