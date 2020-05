"Escupir y esperar": el revolucionario test que podría evitar miles de contagios en médicos

En Estados Unidos se comenzó a llevar a la práctica una nueva prueba para determinar si una persona padece o no coronavirus que se basa simplemente en “escupir”.

Los expertos señalan que este nuevo test es muy simple directo: hay que escupir una gota de saliva en una taza, cerrar la tapa y entregarla sin la necesidad de correr ningún otro riesgo.

Si bien este análisis no se procesa de manera tan veloz como las pruebas que ya se utilizan hoy en día, este examen de saliva podría transformar el diagnóstico de Covid-19. Si se fabrican en cantidades suficientes y se procesan en laboratorios de todo el país –señalan- se podría aliviar la escasez de diagnósticos que viene obstaculizando la contención de la pandemia.

La primera prueba a base de saliva, que ya se ofrece en distintas partes del país del norte, como New Jersey, detecta material genético del virus, al igual que las pruebas existentes, pero evita el examen largo y tedioso que llega a ser invasivo a la nariz de una persona. Además, le permite a los trabajadores de la salud usar o no desechar batas y barbijos después de cada análisis.

Según el The New York Times, la saliva es tan sensible, o más, que los hisopos debido a que la prueba se basa en equipos que están ampliamente disponibles.

También ofrece la esperanza de una implementación a nivel nacional sin enfrentar los problemas de suministro de hisopos que viene afectando a varios puntos de Estado Unidos en el último tiempo.

De esta manera, desde hace dos semanas en New Jersey comenzó a ofrecerse la alternativa de la prueba de saliva en un sitio sin cita previa en New Brunswick; sitios de tránsito en Somerset y Edison; el Departamento de Correcciones del estado; 30 centros de atención a largo plazo e incluso en el centro comercial American Dream.

Los expertos que no participan en la prueba la elogiaron como una solución bienvenida a la escasez de diagnóstico en todo el país. "Si las personas vuelven al trabajo, y probablemente se las someterá a pruebas de manera regular, realmente necesitamos métodos de muestreo menos invasivos que los hisopos", dijo Ángela Rasmussen, viróloga de la Universidad de Columbia.

El Dr. Amesh Adalja, investigador principal del Centro para la Seguridad de la Salud de la Universidad Johns Hopkins, señaló que LabCorp, uno de los laboratorios comerciales más grandes del país, ahora ofrece una prueba en el hogar que las personas pueden usar para frotarse la nariz.

El 13 de abril, la Administración de Alimentos y Medicamentos otorgó una autorización de uso de emergencia , renunciando a algunos requisitos habituales, a una prueba de saliva realizada por un laboratorio de la Universidad de Rutgers, RUCDR Infinite Biologics. “Si podemos hacer hisopos nasales sin supervisión, no hay razón por la que no podamos hacer estas pruebas”, dijo.

El laboratorio de Rutgers ya procesó cerca de 90,000 pruebas, según su director ejecutivo, Andrew Brooks, y espera aumentar eventualmente a 30,000 pruebas por día. Los resultados están disponibles dentro de las 72 horas, aunque podrían acelerarse hasta unas pocas horas con suficiente infraestructura en su lugar.

Otros estados están expresando interés. Trabajando con Rutgers, Oklahoma ha comenzado a validar una versión de la prueba, y los investigadores de Rutgers han enviado preguntas del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, de Indiana, Illinois, California y de varias grandes empresas. En New Jersey, el examen está disponible por entre 65 y 100 dólares.