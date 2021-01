"Esto apenas comienza": la advertencia de Trump y el rol opositor que alarma a Biden

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió ayer “unirse y superar el rencor partidista” en un mensaje de despedida que pareció aludir al juicio político que le espera por el asalto al Capitolio y también apuntó a su legado al asegurar que el movimiento que inició "apenas está comenzando".

En un video de 20 minutos difundido por la Casa Blanca, el republicano no reconoció ningún tipo de errores y se regaló elogios sobre su gestión en economía, la pandemia, impuestos e inmigración, entre varios temas. “Al concluir mi mandato estoy ante ustedes verdaderamente orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Hicimos lo que vinimos a hacer y mucho más”, afirmó y dijo que rezará porque el nuevo Gobierno mantenga al país “seguro y próspero”, aunque no nombró a su sucesor, Joe Biden, en sintonía con su decisión de no asistir a la jura que se realizará mañana en Washington DC.

En uno de los párrafos más interesantes de su discurso, condenó el ataque al Congreso del 6 de enero pasado, encabezado por sus simpatizantes: “La violencia política es un ataque a todo lo que apreciamos como estadounidenses. Nunca se puede tolerar”.

“Ahora más que nunca, debemos unirnos en torno a nuestros valores compartidos y superar el rencor partidista y forjar nuestro destino común”, añadió, en lo que se lee como una referencia al juicio político que los demócratas y algunos integrantes del propio Partido Republicano apoyaron en la Cámara de Representantes y que se concretará en el Senado.

“Dejé mi vida anterior y entré a una arena muy difícil”, continuó al relatar su llegada a la Casa Blanca y manifestó: “Junto con millones de patriotas trabajadores construimos el mayor movimiento político en la historia de nuestro país”.

A la hora de repasar lo que considera logros de su gestión, aseguró que construyó “la mejor economía del mundo” con una “agenda que no se trataba de derecha o izquierda, de republicanos o demócratas, sino del bien de una nación, y eso significa toda la nación”.