"Me gustaría abandonar el país y quemar el pueblo en que nací": el desafiante mensaje oculto del príncipe Harry a la realeza

¿Fue una casualidad? Es difícil pensarlo de ese modo: cada paso que dan el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle parece cuidadosamente planificado. Fue un mensaje, claro está, para la sociedad británica, para la realeza, para los medios o para todo aquel que lo quiera entender.

El príncipe Harry posteó ayer en sus historias de Instagram un video sobre su más reciente actividad en el Palacio de Buckingham, que es a la vez la primera vez que aparece desde que él y Meghan anunciaron su deseo de abandonar la realeza, en un acto al que la prensa británica denominó irónicamente "El Megxit".

Harry estuvo presente en el sorteo de la Copa Mundial de Rugby, a celebrarse en Inglaterra en el otoño de 2021. La storie de Instagram que subió a la cuenta "Sussex Royal" estaba musicalizada con la canción "This Is The One", cuya letra en inglés reza: "I'd like to leave the country/For a month of Sundays/Burn the town where I was born" ... Traducido al castellano. "Me gustaría dejar el país/en un mes de domingos/ y quemar el pueblo donde nací". El tema es un hitazo y pertenece al álbum debut de la banda, de 1989. Naturalmente, la "coincidencia" fue destacada por la prensa británica y por los internautas, que no le dejan pasar una.

El video de la polémica

La canción es demasiado conocida como para creer en la teoría de la casualidad. El mismo disco de Stone Roses incluye una canción altamente irónica dedicada a la reina cuyo título es "Elizabeth My Dear". Los que saben especulan con que de este modo la pareja quiso dejar bien en claro que la decisión ya está tomada y que no hay ninguna clase de vuelta atrás.