"Mi papá cambió el mundo": el crudo mensaje de la hijita de seis años de George Floyd, tras su asesinato

Un vídeo de uno de los grandes amigos de George Floyd, el afroamericano que fue asesinado por un oficial de policía de Minneapolis, se viralizó rápidamente por su alto contenido emocional ya que se puede ver a la hija de la víctima, Gianna, diciendo que “su padre cambió al Mundo”. El encargado de subir esas imágenes fue el ex basquetbolista de la NBA, Stephen Jackson, quien era amigo personal de Floyd.

En el material se puede ver a la pequeña de seis años en los hombros de Jackson repitiendo “daddy changed the world”. Jackson en las últimas horas sostuvo que espera que el ex oficial detenido por el homicidio sea condenado a muerte (Minnesota es uno de los Estados dentro de Estados Unidos en donde todavía rige la pena de muerte).

Horas antes, la madre de Gianna, Roxie Washington, brindó una conferencia de prensa en donde remarcó lo que significó para ella la pérdida de Floyd. "No tengo mucho que decir, porque no puedo juntar mis palabras en este momento. Pero quiero que todos sepan lo que tomaron esos oficiales. Al final del día, pueden irse a casa y estar con sus familias. Gianna no tiene padre. Nunca la verá crecer, graduarse. Nunca la acompañará por el pasillo. Si tiene un problema y necesita a su padre, ya no lo tiene. Estoy aquí por mi bebé, y estoy aquí por George, porque quiero justicia para él”,afirmó.

Lee más | "¿No te das cuenta de que ya no reacciona?": el brutal video del asesinato de George Floyd que complica a la Policía

La mujer mantenía abrazada a su hija de seis años mientras pronunciaba estas palabras. Las lágrimas y el dolor le cortaron en varios momentos la voz y al final tuvo que retirarse del atril. "Lo único que le puedo decir es que no podía respirar", sostuvo al contar lo que le dijo a su hija sobre el homicidio.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Floyd fue asesinado por el ex oficial de policía, Derek Chauvin, La autopsia que encargó la familia, debido a que desconfiaban del parte oficial, indicó que el motivo de la muerte fue una asfixia mecánica ocasionada por la presión que generó la rodilla del ex policía en el cuello de Floyd.

Al mismo tiempo de que se conoció ese informe fue divulgado un video, que armó el New York Times, en donde se puede ver toda la secuencia del hecho. Junto a Chauvin hay otros tres ex efectivos policiales investigados.