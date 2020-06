"¿No te das cuenta de que ya no reacciona?": el brutal video del asesinato de George Floyd que complica a la Policía

A medida que pasan las horas, se conocen más detalles sobre el crimen racial de George Floyd en los Estados Unidos. Ayer por la tarde la autopsia encargada a peritos de parte de la familia de la víctima de 46 años reveló que el motivo o de su muerte fue una estrangulación y no el consumo de estupefacientes, como sostenían las primeras versiones policiales.

Las imágenes de Floyd en el piso con la rodilla del ex oficial de la policía de Minneapolis, Derek Chauvin, no sólo recorrieron el mundo sino que, según consigna The New York Times, fueron el detonante para que la familia de Floyd sospeche de la veracidad del parte oficial busque llevar adelante una autopsia con otros peritos.

Una vez que se conoció el resultado, y ante las múltiples protestas en varias ciudades de los Estados Unidos, la Justicia del mencionado estado trasladó a Chauvin a una prisión de máxima seguridad, mientras comienza a desarrollarse el proceso judicial en su contra por homicidio.

Ayer por la noche el mencionado medio norteamericano publicó un video de poco más de ocho minutos de duración en donde se muestra toda la secuencia de los hechos. El vídeo, en el que se juntan diferentes filmaciones realizadas por varios testigos del hecho, muestra en todo momento cómo Chauvin asfixió a la víctima con su rodilla en su cuello; incluso pese al reclamo de quienes miraban lo que sucedía y le gritaban: "¿No te das cuenta de que ya no reacciona?".

“No puedo respirar. Por favor, dejen que me levante. ¡No puedo respirar!”, se escucha rogar a Floyd en las imágenes. Durante los más de 8 minutos de material se escucha como la víctima le solicitaba a los ex policías que dejen de asfixiarlo.

Pero el material fílmico también demostraría, según sostuvo o el abogado de la familia de Floyd, Ben Crump, que la víctima no se resistió al arresto, ni se mostraba “psicológicamente inestable” como sostiene el primer parte oficial que difundió la policía de Minneapolis. Crump sostuvo que Chauvin debería ser acusado de asesinato en primer grado, en lugar de la acusación menor de asesinato en tercer grado que solicitó el fiscal. Además, insistió en que los otros oficiales deben enfrentar el "alcance total de la ley”. Los otros tres ex oficiales que pueden verse en el video, Thomas Lane, J. Alexander Kueng y Tou Thao siguen siendo investigados.

Floyd fue detenido el pasado 25 de mayo luego de un llamado al 911 en el que se lo denunció por pagar un atado de cigarrillos con un billete falso de 20 dólares. Inmediatamente los cuatro es oficiales que se mencionan en la nota acudieron al llamado. Al día siguiente del homicidio la policía los despidió.