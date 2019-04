¿Puede ser condenado a muerte? La caída de Julian Assange, el hombre que estaba en la mira de los poderosos

Julian Assange, periodista, hacker, ciberactivista y fundador del portal WikiLeaks, fue arrestado este jueves y sacado a la fuerza de la embajada de Ecuador en Londres, lugar donde permaneció por casi siete años como asilado político para evitar una posible extradición a Estados Unidos, dedicándose a promover la labor de su portal de revelación de secretos oficiales.

Assange fue sacado a la fuerza de la embajada por policías que lo arrestaron dentro del edificio donde permanecía refugiado desde 2012, poco después de que Ecuador revocara su asilo. El periodista enfrenta cargos anunciados hoy mismo por Washington relativos a la publicación de miles de documentos confidenciales por parte de su portal, WikiLeaks.

Según el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, el gobierno le retiró el asilo, que obtuvo tras refugiarse en la embajada, por "repetidas violaciones a las convenciones internacionales". A través de un video, Moreno deploró la "conducta irrespetuosa y agresiva” de Assange.

Además, cuestionó “las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización en contra del Ecuador y, sobre todo, la transgresión de los acuerdos internacionales". Todo esto "ha llevado la situación a un punto en el que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable", agregó.

Sin ir más lejos, WikiLeaks tuiteó que Ecuador había incurrido en una "violación de la ley internacional". El australiano, de 47 años, se había refugiado en la embajada para evitar una extradición a Suecia para enfrentar acusaciones en el marco de un caso de abuso sexual.

Assange dijo siempre que, de salir de la embajada, sería extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por haber publicado documentos militares y cables diplomáticos clasificados a través de WikiLeaks, robados al Pentágono y el Departamento de Estado.

Según la defensa de éste, de ser extraditado al país que hoy gobierna Donald Trump, sería condenado a “muerte” por sus crímenes, algo que fue desmentido rápidamente. “De ser condenado, se enfrenta a una pena máxima de cinco años en prisión", afirmaron desde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Al mismo tiempo, el presidente de Ecuador aseguró que Reino Unido accedió por escrito a su pedido y que le dio la garantía de que Assange no será extraditado a un país en el que pueda ser torturado o condenado a muerte. Sin embargo, en Estados Unidos sí existe la pena de muerte.

La policía dijo en un comunicado que cumplió con una orden de arresto emitida por un juez en 2012 luego de que Assange -para refugiarse en la embajada- violara el arresto domiciliario que se le había concedido mientras se resolvía su extradición a Suecia.

Cabe recordar que Assange fue llevado ante una corte de Londres donde un juez lo halló culpable de haber violado los términos de su libertad bajo fianza en 2012, un delito por el que enfrenta hasta 12 meses de prisión cuando reciba sentencia, más adelante.

Las imágenes tomadas por la agencia de noticias audiovisual rusa Ruptly mostraron a cinco o seis hombres vestidos de traje que sacaron a Assange de la embajada esposado, tomado de los brazos y los pies y lo subieron a un camión policial.

Con el pelo atado, con crecida barba blanca y de semblante demacrado, Assange hizo un ademán con una mano y dijo "el Reino Unido debe resistir", mientras era llevado contra su voluntad.

Horas más tarde, el Departamento de Justicia estadounidense anunció cargos contra Assange por haber conspirado para hackear una computadora del gobierno y dijo que el ciberactivista enfrenta hasta cinco años de cárcel en caso de ser hallado culpable.

