¿Será posible? Porque sostienen que la pandemia de coronavirus desaparecerá en abril

De acuerdo con los rumores, la epidemia de COVID-19 "desaparecerá" en abril pues en la mayoría de los países y regiones afectados por el coronavirus está aumentando la temperatura.

El hecho es que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y algunos expertos, es demasiado pronto para saberlo.

Aunque algunos virus son estacionales, no se sabe con certeza si el nuevo coronavirus se comportará de la misma manera.

Los epidemiólogos ya han advertido que no se debe apostar al clima para que el brote se detenga. "No sabemos si este virus será estacional porque no tenemos experiencia previa con este virus", dijo el epidemiólogo de la Universidad de Columbia, Stephen Morse, en un artículo publicado a mediados de febrero en FactCheck.org.

"Es posible que sea estacional, pero es demasiado pronto para saberlo", agregó Morse. Que el virus decline o no para el mes de abril también dependerá de factores como el grado de propagación, así como de los esfuerzos de contención, señaló el artículo.

El epidemiólogo de Harvard, Marc Lipsitch, no asume que los cambios en el clima constituyan una gran diferencia en la manera en que el virus de propaga.

"El COVID-19 ha sido ya documentado en todo el mundo. Si el virus es de alguna manera parecido al típico virus de la gripe, podría empeorar en las regiones del Hemisferio Sur con el cambio de temporada", dijo Lipsitch citado en un artículo científico publicado en el sitio en la red de National Geographic.

Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias de Salud de la OMS, dijo en la conferencia de prensa en Ginebra que en este momento no hay evidencia alguna que indique que el COVID-19 desaparecerá en el verano.

"Aún no sabemos cuál será la actividad o el comportamiento del virus en diferentes condiciones climáticas", dijo Ryan, quien advirtió que no se debe suponer que el virus simplemente desaparecerá por sí solo en el verano como la gripe.

"Tenemos que suponer que el virus seguirá teniendo capacidad para propagarse", dijo.