"Te amo, lo siento muchísimo": el terrible relato de un indigente que debió abandonar a su perro

Un hombre abandonó a su perro en una iglesia de la ciudad de Blackpool, en el Reino Unido, con una emotiva carta en la que relataba que ya no tenía “casa ni dinero”, y que no soportaba la idea de que el pequeño animal termine “en la calle con frío y hambre”. El texto escrito a mano no tardó en viralizarse, y el pequeño Cracker ya fue rescatado.

Todo ocurrió en la ciudad inglesa de Blackpool, a unos 300 kilómetros de Londres, la capital del Reino Unido. El hombre abandonó a su pequeña mascota en la puerta de una iglesia, con el objetivo de que allí pudieran darlo en adopción. Cracker es una mezcla entre Staffordshire bull terrier y otra clase de perro. Según se supo, es un perro adulto, “plácido, amoroso y amistoso”.

La historia comenzó hace varios días, el 18 de diciembre. Allí las autoridades de la iglesia encontraron al animal atado en la entrada, con una nota breve, donde su antiguo dueño aseguraba que el abandono “no fue una decisión tomada a la ligera”. En la carta, cuenta que se quedó sin dinero ni vivienda, y que no soportaba la idea de que el animal terminara en la calle.

“Por favor encuentren un buen hogar para él, es un perro tranquilo, amable y amoroso”.

Hasta ahora, lo único que se supo del animal es que en marzo cumplirá siete años, y que tiene alguna dificultad en las patas delanteras, por lo que ya comenzó un tratamiento para recuperarse. En la carta, el hombre que abandonó a su antiguo compañero de cuatro patas asegura: “Por favor, créanme cuando digo que esto no ha sido nada fácil para mí. Mi perro significa todo para mí y no sé qué más hacer. No tengo casa ni dinero para él”.

El duro relato se extiende en total por una página. El hombre, cuyo nombre no trascendió, asegura que la vida le dio “un giro realmente malo”, y que “no podía imaginarlo estando afuera conmigo, frío y hambriento”. “Por favor encuentren un buen hogar para él, es un perro tranquilo, amable y amoroso”.

El final es aún más emotivo: “Mi corazón está roto y realmente lo extrañaré más de lo que las palabras pueden decir. Espero que pueda encontrar el nuevo hogar que se merece. Te amo y lo siento muchísimo”.