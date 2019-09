[VIDEO] Las terribles destrozos que dejó el huracán Dorian en las Bahamas en su camino a Miami

El paso del huracán Dorian por la Gran Bahamas provocó enormes destrozos, la muerte de cinco personas y grandes inundaciones en una de las isla más importantes del archipiélago atlántico.

Los niveles de agua fueron tan altos, que muchas de las calles se convirtieron en grande ríos que prácticamente en algunos casos superaron la altura de las casas. Incluso, la zona del aeropuerto Internacional de Freeport quedó completamente anegada, sin posibilidades de circulación.

NEW GRAND BAHAMA ISLAND VIDEO. Many of you asking for video from Grand Bahama Island. This is Freeport. Flooding is very evident. (via James Julmis) #Dorian #HurricaneDorian #GrandBahama #Bahamas pic.twitter.com/YGDmju1bq0 — Josh Benson (@WFLAJosh) September 2, 2019

UP TO THE FIRST STEP. 😯😢Water has flooded this home. This person says her cars have floated away and the neighbors boat is in their yard. Help is on the way, they're told. (via RHUMA_HasIt) #Dorian #HurricaneDorian #Flooding #Bahamas pic.twitter.com/0j2jgiFb40 — Josh Benson (@WFLAJosh) September 2, 2019

ROOF RIPPED OFF. This is the view inside of a home in #Abaco. There's a young boy trapped inside, a roof that was ripped off and an insane amount of water rising. And it's not over just yet. #AbacoIslands #Dorian #Dorian2019 #HurricaneDorian #Bahamas (via Taneka T) pic.twitter.com/fNBO8vbNRQ — Josh Benson (@WFLAJosh) September 1, 2019

Aunque los daños todavía no se contabilizaron, se estiman que hay 13.000 casas deterioradas o directamente destruidas. Del mismo modo, hay cientos de árboles caídos, y muchos automóviles destruidos. Además, se conoció que lamentablemente cinco personas perdieron la vida en medio de la tormenta.

DAYLIGHT DESTRUCTION. Dorian aftermath in Hope Town, Elbow Cay, The #Bahamas. Homes flattened, vehicles tossed about, walls sheared off. Amazing strength of Mother Nature (via Francis Charles/ABC News) #Dorian #AbacoIslands #ElbowCay #Dorian2019 pic.twitter.com/uodS2o2aUO — Josh Benson (@WFLAJosh) September 2, 2019

UNDERWATER. An early look at #Freeport, #Bahamas as we start to see the destruction from #HurricaneDorian. The storm is slogging along at just over 1 mile per hour. Imagine that destruction. It's going to be awful to see what's the sun unveils this morning. (via themedusavlog) pic.twitter.com/X0uLdHjIZq — Josh Benson (@WFLAJosh) September 2, 2019

Según autoridades locales, la destrucción fue extrema en las Bahamas, aunque ahora los ojos están puestos en Florida, ya que se estima que la tormenta llegará en las próximas horas a distintas ciudades.

En base a los pronósticos, tras dejar atrás las Islas Bahamas, Dorian avanzará hacia Florida y girará precisamente en dirección norte, incluso hasta los condados de Flager y Volusia.

WATER TO ROOF! This local news anchor in the #Bahamas records how high the water is rising near her home. Unbelievable. (via Shenique Miller) #Dorian #HurricaneDorian #Flooding #Freeport pic.twitter.com/3q3j6m172B — Josh Benson (@WFLAJosh) September 2, 2019

FRONT YARD BURIED. Just look at the water in this guy's front yard. 6 feet or more. This man needs some prayers. (via LayToy Williams) #Bahamas #Dorian #HurricaneDorian pic.twitter.com/UO07G9Zg8F — Josh Benson (@WFLAJosh) September 2, 2019

HAPPENING NOW. The conditions in Queens Cove, #Freeport, #Bahamas. Dorian still on the other side of Grand Bahama and conditions are this bad. Wow. #QueensCove #Dorian #HurricaneDorian (via SimoneAriel_) pic.twitter.com/Fl19WcpGn8 — Josh Benson (@WFLAJosh) September 2, 2019

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que la intensidad de la tormenta ha descendido tras su avance por la Gran Bahamas (llegó al distrito en categoría cinco) y ahora se registran velocidades máximas de 250 kilómetros por hora. Según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes, vientos con fuerza de tormenta tropical golpearán Georgia y Carolina del Sur durante la jornada del miércoles, para llegar el jueves a Carolina del Norte.

En cuanto a las lluvias, se esperan fuertes tormentas en la costa del Atlántico, desde la península de Florida hasta Georgia, y mucha más agua para los sectores costeros de las Carolinas.