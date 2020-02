[VIDEO] Murió Popeye, el principal sicario de Pablo Escobar: el día que estuvo en BigBang y habló de sus atroces crímenes

Murió Popeye, y seguramente nadie lo llorará. Jhon Jairo Velásquez Vásquez, Popeye fue el jefe de los sicarios del meganarco Pablo Escobar Gaviría y falleció a los 57 años, según informó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de Colombia. Popeye tenía cáncer de esófago, que había hecho metástasis por todas partes Había sido detenido el 25 de mayo de 2018 “por el delito de concierto para delinquir y extorsión”. Unos meses antes, en noviembre de 2017, Popeye estuvo en BigBang y brindó una extensa entrevista en la cual se ufanó de sus crímenes. Aquí la ofrecemos completa.

Fue el jefe de los sicarios del narcotraficante más famoso de Colombia, Pablo Escobar, y hoy quiere llegar a ocupar una banca en el Senado de su país, después haber estado más de 20 años en prisión, para luchar “contra el comunismo”.

Jhon Jairo Velásquez Vásquez, uno de los hombres más cercanos a “El Patrón”, habló desde Colombia con BigBang sobre su violento pasado, cuando fue el responsable de más de 50 mil muertes, y de sus planes para el futuro.

“Para nosotros Pablo Escobar Gaviria no era un amigo, no era un líder, no era El Patrón. Para nosotros era un Dios. Nos daba mucho respeto a nosotros, te pagaba correctamente. Nunca te gritaba, te escupía, no te trataba mal. Era un líder supremamente tranquilo y tenía una energía poderosísima”, sostuvo Velásquez Vázquez, también conocido como Popeye.

“El Patrón amaba la Argentina, su cultura. Amaba el tango. El tango que más le gustaba era Sangre Maleva. Amaba el fútbol y el tango. Le gustaba muchísimo la música de Piero, de Sandro”, aseguró el sicario retirado.

Y dijo que los dos artistas actuaron para Escobar en su hacienda Nápoles, aunque cuando los contrataron no sabían quién era ese supuesto empresario.

“Cuando tú estás en guerra, te mentalizas. Nosotros combatíamos muy fieramente. Pero cuando estuvo en la cárcel tuve tratamiento psicológico y se restablecen mis valores. Cambió mi formar de pensar y de actuar", dice Popeye.

El hombre hablar como una ametralladora, no para de tirar datos, pero admite que la guerra que llevaron adelante para que los capos narcos no fueran extraditados a los Estados Unidos no tuvo sentido, porque años después fue modificada la Constitución colombiana y las extradiciones siguieron su curso.

"El Patrón era un asesino, era letal. Pero era un caballero. Era muy respetuoso con la gente", asegura su ex jefe de sicarios, uno de los hombres que estuvo más cerca del jefe muerto en 1993.