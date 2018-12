A 103 años de su nacimiento, el lado oscuro de Frank Sinatra: mafia, poder y la familia Kennedy

El 12 de diciembre se cumplieron 103 años del nacimiento de quien fuera considerado “La Voz”, uno de los cantantes más notables de la historia: Francis Albert Sinatra, conocido más tarde como Frank Sinatra.

El 12 de diciembre, Frankie cumplió 103 años.

El cantante y actor, una de las figuras del espectáculo más importantes del siglo XX, nació en Hoboken, un pequeño pueblo de New Jersey, en el que ya desde pequeño había desarrollado rápidamente dos facetas que luego serían claves en su personalidad: su carácter y afán de liderazgo, y su afición por la música, rasgo por el que su nombre recorrió el globo terráqueo.

Frankie se abrió camino rápidamente. Admiraba a Bing Crosby, pero intentaba no parecérsele. Creía que podría superarlo y vaya si lo consiguió: dejó un legado de grandes interpretaciones musicales como “New York, New York” o “My Way” que hasta el día de hoy siguen vigentes. Y desde su casamiento con Nancy Barbato en 1938, su carrera no se detuvo.

Pese a que aún no había logrado involucrarse en el gran mundo de la música, directores como Harry Arden, y Harry James, el famoso trompetista de la orquesta de Benny Goodman, ya habían reparado en él. Sin embargo, su gran espaldarazo llegó en 1940, cuando se convirtió en vocalista de la orquesta de Tommy Dorsey.

A partir de allí, Nueva York, y como consecuencia, todo Estados Unidos, estallaron en la histeria colectiva por escuchar al nuevo ídolo musical. Vendió miles de discos, tuvo su propio show en televisión, filmó películas y hasta fue ternado como mejor actor para los Oscar por “De aquí a la eternidad”, un papel que, dicen, obtuvo gracias a sus contactos con Sam Giancana.

Pero ¿quién era Giancana?, uno de los mafiosos más influyentes de por aquel entonces. No todo era música en la vida de Sinatra. Episodios oscuros en su vida como, por ejemplo, en el que Dorsey vendió el contrato de exclusividad de Frankie en un dólar “a punta de pistola” o cómo consiguió su papel en el film de 1953 dieron lugar al personaje de Johnny Fontane en “El Padrino”.

Una escena de la película protagonizada por Al Pacino revela cómo consiguió Sinatra su papel en "De aquí a la eternidad", pero con nombres ficticios. Pero los detalles más abruptos entre la relación del cantante y la mafia tuvieron lugar durante la candidatura y posterior elección de John Fitzgerald Kennedy como presidente de los Estados Unidos y su ya conocida relación con Giancana.

El capo de la Mafia en Chicago compró el hotel Sand’s en Las Vegas y llevó a Frankie como su principal figura. Sinatra, número uno en la capital del juego, invitó a sus shows a sus compinches del denominado “Rat Pack”: Dean Martin, Sammy Davis Jr., y Peter Lawford, entre otros.

Monroe con Peter Lawford y Frank Sinatra en la casa de Lawfords, el año anterior a su muerte.

Precisamente Lawford le vino como “anillo al dedo”, ya que luego se casaría con Patricia Kennedy, la hermana de John, quien fuera presidente de los EE.UU. Esto le dio a Frankie la posibilidad de tener ingreso directo a la Casa Blanca y al máximo círculo del poder, hecho plasmado en el libro “Frank Sinatra: La voz”, escrito por Michael Heatley.

Su relación con la familia Kennedy no pasó desapercibida. Además de ayudar a J.F.Kennedy en la recaudación de fondos para su campaña a través de conciertos y llevarle toda clase de hermosas mujeres hollywoodenses, como Marilyn Monroe, también mantuvo una fugaz relación pasional con la que fue esposa del ex presidente estadounidense, Jacqueline Kennedy.

Este romance fue detallado en la biografía “Sinatra, the man behind the myth”, escrita por Randall Taraborrelli. Las versiones señalan que el affaire entre el cantante y la Primera Dama terminó luego de que su cuñada, Ethel Kennedy, le contara a Jackie (el apodo de la mujer de Kennedy) que Sinatra por años le había procurado "bellas mujeres" al insaciable John.

Sinatra con Jackie Kennedy en 1960.

Pero la relación entre Sinatra y la mafia sigue. El músico era sobrino de Babe Gavarante, miembro de una banda del condado de Bergen, al norte de New Jersey, la cual era controlada por el capo Guarino “Willie” Moretti, jefe de la “Oficina”, nombre con que se conocía a la mafia de Jersey.

La primera mujer de Frank Sinatra, Nancy Barbato, era prima de uno de los soldados de Willie Moretti. El intérprete cantó en la boda de la hija de éste y el escritor Mario Puzzo, autor de El Padrino, usó este episodio en su libro cuando relata la boda de la hija de Vito Corleone, Connie.

Luego de la muerte de Kennedy, Sinatra siguió su camino de éxito, lidiando en los charts nada menos que con Los Beatles y Los Rolling Stones. Tuvo a las mujeres más hermosas: Ava Gardner, Kim Novak, Shirley McLaine, Mia Farrow y hasta a la propia Marilyn.

El ex presidente de Estados Unidos, J.F Kennedy junto a Sinatra.

Estados Unidos y el mundo se paralizaron cuando en 1998, a los 82 años, falleció en Los Ángeles. Sinatra gozó de fama y poder. Fue amado, temido y odiado, pero todos lo recordarán como un intérprete insuperable, porque siempre será recordado como “La Voz”.