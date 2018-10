Bolsonaro arrasó con más del 46%, pero enfrentará al candidato de Lula en el ballottage

El candidato ultraderechista, Jair Bolsonaro, se impuso con el 46,03 por ciento frente al candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, que obtuvo el 29,28 por ciento de los votos. Pese a la amplia diferencia (casi 19 millones de votos), deberán competir en la segunda vuelta prevista para el 28 de octubre.

Tras conocerse la amplia diferencia, el ultraderechista Bolsonaro aseguró que tiene la certeza de que vencerán al PT en la segunda vuelta, y remarcó: “Hay dos caminos en Brasil: uno es de prosperidad, libertad, familia, Dios y responsabilidad. Por otro lado, está Venezuela”. Haddad aseguró que “la democracia está en peligro”.

Los resultados.

El tercero, Ciro Gómez, del PDT, obtuvo 12,47 % de los votos, mientras que el candidato del PSDB, Geraldo Alckim, logró apenas el 4,76 por ciento de los votos. Casi 30 millones de brasileños no acudieron a votar en las elecciones, por lo que el porcentaje de abstenciones fue superior al 20 %, lo que representa el mayor índice desde las elecciones de 2002.

Tras una intensa campaña, marcada por la polarización las declaraciones violentas por parte de Bolsonaro, las miradas quedaron puestas en la segunda vuelta que se llevará a cabo el próximo 28 de octubre. Aunque las últimas encuestas habían anticipado una victoria del ex capitán del Ejército, los porcentajes fueron mucho más altos de los que se esperaban. Sin embargo, de cara al ballottage las tendencias no son demasiado claras, debido a que no se sabe cómo puede virar el voto que fue para el resto de los candidatos.

Bolsonaro, tras emitir su voto ayer.

En el caso de Gomes, se espera que los votos puedan trasladarse a Haddad, con quien tiene cierta cercanía. Sin embargo, los votos de Alckim podrían ir en buena medida hacia Bolsonaro.